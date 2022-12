Plus d’appels pour que le dirigeant sud-africain démissionne suite à une enquête sur un vol

JOHANNESBURG (AP) – Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été appelé jeudi à se retirer après qu’une enquête parlementaire accablante a révélé qu’il avait peut-être enfreint les lois anti-corruption du pays en lien avec le vol présumé d’une grosse somme d’argent de son jeu Phala Phala cultiver.

Les appels font suite à des allégations de l’ancien chef du renseignement du pays, Arthur Fraser, selon lesquelles Ramaphosa aurait tenté de dissimuler le vol d’une énorme somme d’argent dans sa ferme en 2020.

Selon le rapport, Ramaphosa a affirmé que l’argent volé s’élevait à 580 000 $, contestant le montant initial de 4 millions de dollars qui, selon Fraser, avait été volé.

Les conclusions ont conduit à des appels des partis d’opposition et des détracteurs de Ramaphosa au sein du parti au pouvoir, le Congrès national africain, pour qu’il démissionne.

Le président Ramaphosa a nié tout acte répréhensible, insistant sur le fait que l’argent provenait de la vente d’animaux dans sa ferme.

Le comité exécutif national de l’ANC, la plus haute instance décisionnelle du parti, devrait se réunir d’urgence jeudi soir pour être informé de la question et éventuellement déterminer le sort de Ramaphosa.

Cela survient alors que Ramaphosa cherche à être réélu à la tête du parti lors de la conférence nationale de l’ANC le mois prochain. Décrocher la direction du parti lui permettrait à son tour de se présenter à nouveau à la présidence sud-africaine en 2024.

“Dans toutes les circonstances, nous pensons que les preuves présentées au Panel, prima facie, établissent que le président peut être coupable d’une violation grave de certaines sections de la constitution”, a conclu le panel.

Le rapport a également critiqué le fait que Ramaphosa n’a pas informé la police conformément à la procédure appropriée, choisissant plutôt de confier l’affaire au chef de son unité de protection présidentielle.

Le panel a soulevé de sérieuses questions sur l’origine de l’argent et pourquoi il n’a pas été divulgué aux autorités financières.

“Une autre caractéristique troublante concernant la source de la devise étrangère volée est que le vol n’a jamais été signalé aux services de police sud-africains pour enquête comme un crime ordinaire. Le vol n’a pas non plus été signalé en vertu de l’article 34 (1) de la PRECCA », lit-on dans le rapport.

Le panel a déclaré que Ramaphosa s’était mis dans une situation de conflit d’intérêts.

“Une faute grave en ce que le président a violé l’article 96 (2) (b) en s’exposant à une situation impliquant un conflit entre ses responsabilités officielles et ses affaires privées”, a déclaré le panel.

Le principal parti d’opposition, l’Alliance démocratique (DA), fait partie de ceux qui demandent la destitution de Ramaphosa.

« Le rapport est clair et sans ambiguïté. Le président Ramaphosa a très probablement enfreint un certain nombre de dispositions constitutionnelles et a un cas à répondre. La procédure de destitution de sa conduite doit aller de l’avant et il devra offrir des explications bien meilleures et plus complètes que celles qui nous ont été données jusqu’à présent », a déclaré le chef de la DA, John Steenhuisen.

Mogomotsi Magome, The Associated Press