Plus d’appels pour que le dirigeant sud-africain démissionne suite à une enquête sur un vol

Dans son rapport, le panel parlementaire a soulevé des questions sur la source de l’argent et pourquoi il n’a pas été divulgué aux autorités financières, et a cité un conflit potentiel entre les affaires du président et les intérêts officiels.

Le comité exécutif national de l’ANC, la plus haute instance décisionnelle du parti, devrait se réunir jeudi soir pour être informé de la question et éventuellement pour déterminer le sort de Ramaphosa. Ramaphosa cherche à être réélu à la tête du parti lors de la prochaine conférence de l’ANC. Cela lui permettrait de se présenter à nouveau à la présidence sud-africaine en 2024.

Les législateurs devraient débattre du rapport mardi, et ils voteront sur l’opportunité de prendre d’autres mesures, y compris l’opportunité de poursuivre une procédure de destitution. Les législateurs de l’ANC sont majoritaires au Parlement et peuvent repousser les tentatives de destitution de leur chef.

Le rapport a également remis en question l’explication de Ramaphosa selon laquelle l’argent provenait de la vente de buffles à un homme d’affaires soudanais, Mustafa Mohamed Ibrahim Hazim, demandant pourquoi les animaux sont restés à la ferme plus de deux ans plus tard.

«Le président Ramaphosa a très probablement enfreint un certain nombre de dispositions constitutionnelles et a un cas à répondre. La procédure de destitution de sa conduite doit aller de l’avant et il devra fournir des explications bien meilleures et plus complètes que celles qui nous ont été données jusqu’à présent », a déclaré le chef de l’Alliance démocrate, John Steenhuisen.