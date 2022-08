Plus d’Américains “souffrent” que jamais – sondage

Au milieu du déclin économique, un nombre record de personnes ont qualifié leur vie de pauvre

Le pourcentage d’Américains qui disent qu’ils sont “Souffrance” est passé à 5,6% dans un sondage Gallup publié lundi. Ce nombre augmente régulièrement depuis l’été dernier et est actuellement plus élevé qu’à tout moment de la récession de 2008 ou de la pandémie de coronavirus de 2020.

L’indice de qualité de vie de Gallup classe les répondants comme “en plein essor”, “en difficulté”, ou “Souffrance” en fonction de la manière dont ils classent leur situation de vie actuelle et leur situation future attendue. Un score inférieur à quatre sur dix est considéré comme “Souffrance,” tandis que sept ou plus est classé comme “prospère.”

Alors que 59 % des Américains ont déclaré qu’ils étaient “prospère” en novembre dernier, ce nombre est depuis tombé à 51 % en juillet. La baisse n’est pas aussi sévère que les 46% enregistrés lors de la première vague de confinements et de suppressions d’emplois au printemps 2020, ou les 46,4% observés lors du krach boursier de 2008.

Cependant, un “Souffrance” Le chiffre de 5,6 % est le plus élevé jamais enregistré par Gallup depuis qu’il a commencé à mesurer en 2008. Il vient après qu’un précédent record de 4,8 % ait été établi en avril, et a grimpé depuis 2,8 % en juillet dernier. Le sommet d’avant 2022 de 4,7 % a été atteint en décembre 2008, peu de temps après que le Dow Jones ait subi sa plus grande perte en une seule journée de l’histoire.

Lire la suite Les Américains voient de sombres perspectives économiques – sondage

L’augmentation apparente de la souffrance survient alors que sondage après sondage montre que les Américains sont pessimistes quant à l’état de l’économie américaine et placent ces préoccupations économiques au-dessus de tous les autres problèmes.

Le taux d’inflation aux États-Unis se situe actuellement à 8,5 %, en légère baisse par rapport à 9,1 % en juin. Avec la hausse des prix de la nourriture, du carburant et des biens de consommation, l’administration Biden a dépensé sans compter, le président allouant plus de 54 milliards de dollars depuis février pour l’aide militaire et économique à l’Ukraine et adoptant un somptueux projet de loi sur le climat, les soins de santé et la réforme fiscale plus tôt cette mois. Alors que le projet de loi s’intitule “Inflation Reduction Act”, le Bureau du budget du Congrès a noté qu’il imposera aux Américains de la classe moyenne environ 20 milliards de dollars d’impôts supplémentaires au cours de la prochaine décennie, tout en ayant un “négligeable” impact sur l’inflation.

Le président Biden a tenté d’imputer la hausse des prix au président russe Vladimir Poutine et à l’opération militaire russe en Ukraine, en utilisant à plusieurs reprises l’expression “La hausse des prix de Poutine” dans ses discours. Cependant, seulement 11% des Américains pensent que Poutine est responsable des prix élevés de l’essence, et la cote d’approbation de Biden a continué de baisser, atteignant un nouveau creux de 38% dans un sondage Gallup en juillet.