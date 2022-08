Plus d’Américains ont faim et il en coûte plus cher pour les nourrir

Tout comme les consommateurs, le garde-manger dépense plus pour les aliments qu’il achète. Le carburant pour ramasser les aliments donnés coûte plus cher, même s’il est légèrement en baisse par rapport aux sommets récents. Et avec un taux de chômage de 2 % dans l’Utah, les coûts de main-d’œuvre des chauffeurs et du personnel qualifié ont également augmenté. Mme Osborne a déclaré que le salaire moyen de son personnel était de 20 $ ou plus de l’heure, contre 16 $ il y a un an. “Nous ne voulons pas non plus que nos employés souffrent d’insécurité alimentaire”, a-t-elle déclaré.