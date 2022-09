Plus d’Américains ont des iPhones que des téléphones Android pour la première fois depuis 2010, selon une étude

Excité pour le Événement de lancement de l’iPhone 14 la semaine prochaine? Il y a fort à parier que plus d’Américains que jamais sont aussi en vogue : une firme de recherche affirme que les iPhones représentent désormais plus de la moitié des smartphones actifs aux États-Unis.

Les téléphones d’Apple n’ont pas dépassé en nombre les téléphones Android depuis ce dernier a dépassé les iPhones en 2010, mais au deuxième trimestre 2022, cela a changé, selon Counterpoint Research. Counterpoint a noté une forte tendance chez les utilisateurs d’Android à migrer vers des appareils iOS (alias iPhones) au cours des quatre dernières années, comme le Financial Times signalé plus tôt.

À l’échelle mondiale, la part de téléphone Android a diminué à un peu moins de 70 %, contre un pic de plus de 77 % en 2018, selon l’analyse de StockApps. Par contre, iPhone sont passés à plus de 25 % des téléphones dans le monde, contre moins de 20 % il y a quatre ans. Ce n’est pas un changement aussi spectaculaire qu’aux États-Unis, mais c’est toujours une tendance qui reflète probablement la croissance des ventes d’Apple en Chine et dans d’autres régions.

Une autre perspective montre à quel point les consommateurs ont peu de marques parmi lesquelles choisir sur le marché de la téléphonie d’aujourd’hui. Près de 70% des téléphones vendus au deuxième trimestre 2022 étaient de seulement cinq marques: Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo et Vivo, selon un rapport de Counterpoint Research. Alors que quatre sur ces cinq utilisent Android, le fait de n’avoir qu’une poignée de marques parmi lesquelles choisir fait d’Apple un concurrent plus important dans la perception du public. Et une fois que vous êtes dans l’écosystème Apple, il peut être difficile de migrer en arrière.

