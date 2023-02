Plus d’amendes OSHA pour Amazon sur la sécurité des entrepôts

L’administration de la sécurité et de la santé au travail a publié de nouvelles citations à Amazon pour ne pas avoir assuré la sécurité des travailleurs dans d’autres entrepôts d’Amazon, le département américain du Travail annoncé mercredi.

Les plaintes de la LSST allèguent que le fait d’obliger les employés à soulever des objets lourds à une fréquence élevée pendant de longs quarts de travail a créé des conditions de travail dangereuses, entre autres allégations. Lors d’un examen des registres de blessures sur site requis par le gouvernement fédéral, l’OSHA a constaté que Amazone les travailleurs des entrepôts ont connu des taux élevés de troubles musculo-squelettiques.

L’OSHA a déjà a enquêté sur Amazon après plusieurs travailleurs est mort l’été dernier dans des entrepôts du New Jersey et de Pennsylvanie. Les nouvelles réclamations de l’OSHA contre Amazon citent des conditions de travail dangereuses dans plusieurs entrepôts du Colorado, de l’Idaho et de New York, affirmant qu’Amazon expose ses travailleurs à des risques ergonomiques tels qu’un “risque élevé de blessures au bas du dos et d’autres troubles musculo-squelettiques”. Les dernières citations OSHA contre Amazon pourraient coûter à l’entreprise environ 47 000 $.

“Les méthodes de fonctionnement d’Amazon créent des conditions et des processus de travail dangereux, entraînant des blessures graves pour les travailleurs”, a déclaré le secrétaire adjoint à la sécurité et à la santé au travail, Doug Parker, dans un communiqué. “Ils doivent prendre ces blessures au sérieux et mettre en œuvre une stratégie à l’échelle de l’entreprise pour protéger leurs employés contre ces dangers bien connus et évitables.”

Amazone a déclaré qu’il avait l’intention de faire appel des citations.

“Nous prenons la sécurité et la santé de nos employés très au sérieux, et nous ne pensons pas que les allégations du gouvernement reflètent la réalité de la sécurité sur nos sites”, a déclaré à CNET la porte-parole d’Amazon, Kelly Nantel. « Nous avons coopéré avec le gouvernement tout au long de son enquête et avons démontré comment nous travaillons pour atténuer les risques et assurer la sécurité de nos employés, et nos données accessibles au public montrent que nous avons réduit les taux de blessures aux États-Unis de près de 15 % entre 2019 et 2021. »

Lors d’une récente victoire pour les travailleurs, la gouverneure de New York, Kathy Hochul a signé la loi sur la protection des travailleurs d’entrepôt en décembre, qui oblige désormais les entreprises de logistique ayant des opérations d’entrepôt à divulguer les quotas aux employés, ainsi qu’à protéger les travailleurs qui ne respectent pas les quotas qui n’ont pas été divulgués ou qui n’autorisent pas les pauses légalement obligatoires.