Plus d’aide militaire ukrainienne à venir, selon la Maison Blanche

John Kirby a déclaré que d’autres paquets d’armes seraient annoncés dans les prochains jours

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré mercredi que l’administration Biden se préparait à annoncer davantage de programmes d’aide militaire aux forces assiégées de Kiev. La déclaration de Kirby est intervenue une semaine après que le président américain Joe Biden a autorisé une livraison record d’armes d’une valeur de près de 3 milliards de dollars.

“Il y aura des annonces d’assistance future en matière de sécurité dans les prochains jours”, Kirby a déclaré lors d’une conférence de presse.

Les prochains paquets seront probablement tirés des 40 milliards de dollars alloués à l’Ukraine dans un projet de loi d’aide militaire et économique adopté par le Congrès en mai. Les États-Unis ont distribué cette aide en versements quasi hebdomadaires depuis l’adoption du projet de loi, le paquet de la semaine dernière étant le plus important à ce jour, totalisant 2,98 milliards de dollars.

Le président Biden a promis de continuer à financer l’armée ukrainienne pendant “aussi longtemps qu’il faudra,” bien que l’objectif final des États-Unis dans le conflit ne soit pas clair. Alors que Biden a écrit plus tôt cet été que les États-Unis ne “ne veulent pas prolonger la guerre juste pour infliger des souffrances à la Russie”, il a parlé d’un désir d’influer sur le changement de régime à Moscou, et son propre secrétaire à la Défense a déclaré que l’affaiblissement de la Russie est un objectif fondamental des États-Unis.

En outre, les responsables de Biden ont déclaré qu’ils étaient prêts à risquer “une récession mondiale et une faim croissante” juste pour s’opposer à la Russie, a déclaré le Washington Post en juin.

On ne sait pas dans quelle mesure la fourniture d’armes américaines a aidé l’Ukraine à retenir les forces russes. Une contre-offensive tant attendue dans le sud du pays s’est soldée par un échec lamentable pour l’Ukraine plus tôt cette semaine, Moscou affirmant avoir détruit plus de 130 chars et véhicules blindés ukrainiens et tué plus de 1 200 soldats en une seule journée.