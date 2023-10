Le Slovaque Robert Fico s’est également engagé à ne soutenir aucune sanction anti-russe sans en analyser l’impact.

Le nouveau Premier ministre slovaque, Robert Fico, s’est engagé à mettre fin au soutien militaire à l’Ukraine dans son conflit avec la Russie et à faire pression pour une cessation immédiate des hostilités. Il a également promis de ne pas soutenir de nouvelles sanctions contre Moscou si elles finissaient par nuire à son pays.

S’exprimant jeudi lors d’une réunion de la commission parlementaire pour les affaires européennes, Fico a déclaré que “En tant que Premier ministre, je soutiendrai l’absence d’aide militaire à l’Ukraine”, expliquant que la position de son gouvernement est la suivante “La cessation immédiate des opérations militaires est la meilleure solution que nous ayons pour l’Ukraine.”

Fico a exhorté l’UE à se transformer “un fournisseur d’armes à un artisan de la paix”, insistant sur le fait que l’Ukraine et la Russie feraient mieux de négocier la paix pour les dix prochaines années plutôt que de s’entretuer mutuellement sans aucun résultat.

Il a également souligné que la possibilité que la Russie se retire de ses territoires nouvellement incorporés, à savoir la péninsule de Crimée, les républiques du Donbass et les régions de Kherson et de Zaporozhye, était irréaliste – et qu’il était naïf d’espérer accaparer un État nucléaire en utilisant des armes conventionnelles.

Le nouveau Premier ministre a également déclaré que lors de sa prochaine visite de deux jours à Bruxelles pour participer au sommet de l’UE axé sur le conflit ukrainien, il rejetterait toute proposition de nouvelles sanctions anti-russes proposées par les pays baltes, à moins qu’une analyse détaillée n’ait lieu. du préjudice que de telles restrictions pourraient causer à la Slovaquie. “Si les sanctions doivent être telles qu’elles nous nuisent, alors je ne vois aucune raison de les soutenir”, a-t-il ajouté. il a dit.

Fico, qui a pris ses fonctions mercredi, a également réitéré sa position selon laquelle le conflit en Ukraine était en fin de compte provoqué par les attaques de “Les fascistes ukrainiens contre la population civile de nationalité russe.”















Depuis que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine en février 2022, la Slovaquie a été l’un des plus fervents soutiens de l’Ukraine, envoyant des fournitures militaires et en promouvant des sanctions anti-russes.

Cependant, le pays a officiellement interrompu toute aide militaire à l’Ukraine au début du mois après que le parti social-démocrate slovaque (SMER-SD) de Fico a remporté la victoire aux élections parlementaires slovaques en septembre.

Son parti s’est engagé à ne pas envoyer “un seul tour [of ammunition] pour l’Ukraine” et s’est opposé à l’escalade continue des tensions dans les relations avec la Russie.

« La Slovaquie et le peuple slovaque ont de plus gros problèmes que l’Ukraine » Fico a annoncé après la victoire de son parti, ajoutant que Bratislava envisagerait uniquement d’offrir une aide humanitaire à l’Ukraine.