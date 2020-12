L’expansion de l’agriculture pour nourrir la population mondiale croissante menacera l’extinction de milliers d’espèces à moins que nous ne mangions moins de viande, suggère une nouvelle étude.

D’ici 2050, le monde aura besoin de 10 millions de km2 de terres – plus que l’ensemble du territoire brésilien – pour cultiver de la viande, des cultures et des produits laitiers, selon une étude de Nature Sustainability.

Au total, les auteurs calculent que plus de 20 000 espèces perdront une partie de leur habitat actuel, avec plus de 1 200 espèces qui devraient perdre plus du quart de leur habitat restant.

Les animaux qui vont souffrir comprennent les éléphants, les lions, les zèbres et les babouins, selon la recherche.

On prévoit que le guenon à gorge blanche et le guenon de Sclater perdront respectivement 96% et 99% de leurs habitats restants. Sur la photo: le singe des Sykes, également connu sous le nom de singe à gorge blanche

Les éléphants, les lions, les zèbres et les babouins sont également menacés en raison de l’expansion de l’agriculture.

Les scientifiques ont constaté que les pertes moyennes d’habitat projetées étaient les plus importantes dans la région de l’Afrique subsaharienne

Les pertes moyennes prévues d’habitat étaient les plus importantes en Afrique subsaharienne, avec des pertes importantes également projetées dans la forêt atlantique du Brésil, dans l’est de l’Argentine et dans certaines parties de l’Asie du sud et du sud-est en raison de la demande de terres pour le bétail et les cultures fourragères.

L’étude a déclaré: «Plus alarmant encore, 347 espèces devraient perdre au moins 50% de leur habitat restant, 96 au moins 75% et 33 au moins 90%.

Deux espèces de primates, le guenon à gorge blanche et le guenon de Sclater, trouvées dans les forêts nigérianes, devraient perdre respectivement 96% et 99% de leurs habitats restants, a rapporté le Times.

David Williams, l’auteur principal de la School of Earth and Environment de Leeds, a déclaré que la perte d’un quart ou plus de l’habitat signifiait que les espèces étaient « beaucoup plus susceptibles de disparaître ».

«Nos recherches suggèrent que sans de grands changements dans les systèmes alimentaires, des millions de kilomètres carrés d’habitats naturels pourraient être perdus d’ici 2050», a-t-il déclaré.

«En fin de compte, nous devons changer ce que nous mangeons et la manière dont il est produit si nous voulons sauver la faune à l’échelle mondiale.

La recherche montre que de grands changements dans les systèmes alimentaires entraîneront la perte d’habitats naturels d’ici 2050. Sur la photo: une famille de babouins au Kenya

Le rapport montre que 347 espèces devraient perdre au moins 50% de leur habitat restant. Sur la photo: un poulain se tient avec sa mère dans la réserve de chasse du Masai Mara au Kenya

Les méthodes de conservation traditionnelles n’empêcheraient pas les extinctions sans augmenter les rendements dans les pays en développement.

Dans les pays développés, le passage à des régimes qui nécessitent moins de viande contribuerait à réduire le besoin de nouvelles terres pour l’agriculture.

L’équipe de Leeds et d’Oxford a conclu: «Avec une coordination mondiale et une action rapide, il devrait être possible de fournir une alimentation saine à la population mondiale en 2050 sans perte d’habitat majeure».