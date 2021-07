Plus d’adultes américains disent connaître quelqu’un qui est transgenre, selon une étude

Selon une nouvelle enquête du Pew Research Center, une part croissante d’adultes américains déclarent connaître quelqu’un qui est transgenre ou qui utilise des pronoms non sexistes.

Selon l’étude, qui a été publiée mardi, 42% des Américains ont déclaré connaître une personne transgenre, en hausse de cinq points de pourcentage depuis 2017. Environ un quart des Américains interrogés ont également déclaré connaître quelqu’un qui utilise des pronoms neutres, tels que comme « ils/eux », qui a augmenté de huit points de pourcentage depuis la dernière enquête en 2018, selon les résultats.

Les chiffres sur le niveau d’aisance des gens à utiliser des pronoms neutres en termes de genre sont « pratiquement inchangés », a ajouté l’étude. La moitié des Américains déclarent se sentir très ou assez à l’aise d’utiliser des pronoms neutres en matière de genre, tandis que 48% disent qu’ils se sentent très ou plutôt mal à l’aise de les utiliser.

Les résultats proviennent de l’American Trends Panel (ATP) du Pew Research Center, où ils ont interrogé plus de 10 000 adultes américains du 14 au 27 juin.

« Je pense que ces sujets font partie du débat national », a déclaré Rachel Minkin, associée de recherche au Pew Research Center et co-auteur de l’analyse. « Nous examinons comment l’opinion publique change ou ne change pas, et nous avons vu que certaines choses ont changé, certainement augmente parmi ceux qui connaissent personnellement quelqu’un qui est transgenre ou qui utilise des pronoms neutres, et certaines choses n’ont pas . »

L’étude a révélé que les jeunes générations sont plus susceptibles de connaître les personnes transgenres. Par exemple, 53 % des personnes âgées de 18 à 29 ans ont déclaré connaître une personne transgenre, le pourcentage le plus élevé de tous les autres groupes d’âge, contre seulement 32 % des personnes de 65 ans et plus.

Bien qu’une part croissante de tous les adultes – quelle que soit leur origine – ont déclaré connaître quelqu’un qui est transgenre ou utilise des pronoms non sexistes, les jeunes adultes, les démocrates et les personnes plus instruites étaient plus susceptibles de déclarer connaître quelqu’un, selon le rapport.

« Nous n’avons pas vu de grands changements dans l’opinion publique sur le confort ou l’inconfort en utilisant des pronoms neutres et des opinions sur le fait de savoir si le sexe est déterminé par le sexe attribué à la naissance ou s’il peut être différent du sexe attribué à la naissance, mais il existe certainement une gamme de opinions sur ces questions en examinant l’âge et la partisanerie », a déclaré Minkin.

Pendant ce temps, une part croissante d’Américains ont déclaré qu’ils connaissaient quelqu’un utilisant des pronoms neutres. Selon l’étude, 46% des personnes âgées de 18 à 29 ans ont déclaré connaître quelqu’un utilisant les pronoms, une augmentation de 14 points de pourcentage depuis 2018.

De plus, 56% de la majorité des adultes de moins de 30 ansa déclaré que le sexe d’une personne peut différer du sexe assigné à la naissance, selon l’étude. Moins d’environ 40% des personnes âgées de 30 ans et plus ont soutenu la même affirmation, a ajouté l’étude.

L’étude du Pew Research Center intervient peu de temps après que le Trevor Project a publié une étude qui a révélé qu’environ 1 jeune LGBTQ sur 4 s’identifie comme non binaire, ou quelqu’un qui ne s’identifie pas dans la dichotomie traditionnelle entre les sexes.

« Non binaire » fait référence à quelqu’un qui ne s’identifie pas seulement comme un homme ou une femme, c’est-à-dire le binaire traditionnel du genre, selon la Human Rights Campaign. Ils pouvaient s’identifier à la fois comme un homme et une femme, entre les deux genres, ou ne faisant partie d’aucune catégorie de genre. GLAAD propose une définition similaire et recommande d’appeler une personne non binaire uniquement si elle revendique elle-même cette identité.

« Les jeunes utilisent une variété de langages pour décrire les nuances de leur identité de genre en dehors de la construction binaire du genre », a déclaré Jonah DeChants, chercheur pour The Trevor Project, dans un communiqué de presse.

« Ces données soulignent que, bien qu’il y ait certainement un chevauchement, les jeunes comprennent » transgenre « et » non binaire « comme des termes d’identité distincts – et vous ne pouvez pas assumer son identité simplement sur la base des pronoms qu’ils utilisent. »

Contribution : David Oliver, USA TODAY