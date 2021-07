Plus d’adolescents prenant des selfies sur les voies ferrées pour impressionner leurs amis sur les réseaux sociaux tout en s’ennuyant pendant le verrouillage

Un QUART de jeunes de 12 à 17 ans connaît quelqu’un qui s’est introduit sur une voie ferrée, a révélé une étude choquante.

L’ennui du confinement, la tendance à prendre des selfies dans des endroits dangereux et la pression exercée par les pairs des amis sont les plus susceptibles de voir les jeunes s’égarer sur les lignes en direct.

PC Dan Smith photographié avec Eloise Consadine, Will Consdadine et papa Kris 42 Crédit : Oliver Dixon

Cela survient après que les données montrent une augmentation alarmante des intrusions sur les voies ferrées, certaines routes connaissant jusqu’à 138% d’incidents.

Mais malgré les dangers, l’étude de 1 000 jeunes de 12 à 17 ans a révélé que 36% n’avaient jamais parlé à leurs parents ou tuteurs du risque de marcher sur les voies.

Et 19 pour cent ont dit que personne n’en avait jamais parlé avec eux.

En réponse aux conclusions, l’opérateur ferroviaire London North East Railway (LNER) a révélé un ensemble d’une chambre d’enfant vide, qui a été quittée à la hâte et n’y est jamais retournée, en raison de la perte tragique de vies humaines lors de l’intrusion de la voie ferrée.

L’affichage est conçu pour forcer les acheteurs à reconnaître les risques et à encourager les parents et les tuteurs à s’asseoir avec leurs enfants et à discuter des dangers avant les vacances d’été.

« La salle d’attente » sera en place au centre commercial Eldon Square, du 28 juillet au 3 août, avec la ligne Newcastle à Darlington l’une des zones les plus touchées du Royaume-Uni par les intrusions sur les voies, signalant 95 incidents seulement l’année dernière – une moyenne de deux par semaine.

Warrick Dent, directeur de la sécurité et des opérations chez LNER, a déclaré : « Alors que les restrictions de verrouillage prennent fin et que les vacances scolaires commencent, notre objectif est de faire tout notre possible pour protéger nos clients, collègues et communautés contre les incidents d’intrusion sur notre itinéraire. .

« En tant que parent, je comprends que c’est un sujet difficile à aborder, mais les chiffres montrent que c’est un sujet important à aborder.

« Les intrusions sur les voies ferrées sont une menace très réelle qui tue inutilement ceux qui risquent leur vie, et nos recherches ont identifié qu’il faut faire davantage pour éduquer les gens et encourager des conversations ouvertes entre les parents, les tuteurs et leurs enfants.

« Les enfants sont appelés à passer plus de temps à la maison pendant les vacances d’été et risquent souvent de s’ennuyer. à son tour la prévention des pertes de vies.

L’étude a également révélé que 41% des 12-17 ans aimeraient que les dangers de l’intrusion sur piste leur soient parlés plus ouvertement.

Mais 35% des 1 000 parents également interrogés ont admis qu’ils n’en avaient jamais parlé à leurs enfants.

Plus de la moitié d’entre eux (56 pour cent) ont dit que cela ne leur avait tout simplement pas traversé l’esprit.

Cependant, 75 pour cent des parents et tuteurs interrogés via OnePoll ont déclaré que l’intrusion sur les voies ferrées est un sujet qui doit être discuté.

Ceci malgré les données de Network Rail montrant que les jeunes sont les plus susceptibles de risquer leur vie avec 25% des cas mortels tragiquement âgés de moins de 18 ans.

Et bien que ce soit illégal, en moyenne deux personnes pénètrent dans la voie ferrée toutes les heures, les auteurs étant pris en flagrant délit d’une amende de 1 000 £.

Pour plus d’informations sur la campagne de sécurité de Network Rail qui sensibilise aux dangers sur la voie, rendez-vous sur https://youvstrain.co.uk/