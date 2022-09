TULSA, Okla. (AP) – Les scientifiques qui cherchent à identifier davantage de victimes du massacre de la course de Tulsa en 1921 prévoient d’extraire plus d’ADN des restes récemment enterrés et de tester davantage de zones comme sites potentiels pour rechercher des corps supplémentaires.

Les restes trouvés et exhumés du cimetière d’Oaklawn l’année dernière et temporairement inhumés là-bas seront à nouveau exhumés pour des échantillons d’ADN supplémentaires dans le but de les identifier, selon un rapport publié mardi au Comité de surveillance publique de l’enquête Graves de 1921.

Les restes seront ensuite inhumés au même endroit, selon le rapport de l’archéologue d’État Kary Stackelbeck et de l’anthropologue médico-légale Phoebe Stubblefield.

Des tombes supplémentaires dans le cimetière seront également fouillées et celles qui se trouvent dans de simples cercueils en bois – qui seraient le type dans lequel les victimes du massacre ont été enterrées – seront exhumées, selon le rapport.

“Nous faisons déjà des préparatifs”, a déclaré Stubblefield. “Nous n’avons pas de date, mais nous espérons être là cet automne.”

Le massacre de 1921 s’est produit lorsqu’une foule blanche est descendue sur Greenwood, un quartier à prédominance noire de Tulsa, la violence ayant éclaté après l’arrestation d’un homme noir de 19 ans pour avoir prétendument agressé une femme blanche de 17 ans dans un immeuble de bureaux.

Une recherche des tombes des victimes du massacre a commencé en 2020 et a repris l’année dernière avec près de trois douzaines de cercueils récupérés qui contenaient les restes d’éventuelles victimes.

Quatorze ensembles de restes ont été envoyés à Intermountain Forensics à Salt Lake City, Utah, dans le but de les identifier avec deux ensembles ayant suffisamment d’ADN récupéré pour commencer le séquençage.

Les scientifiques prévoient d’effectuer des analyses de sol sur deux sites le long de la rivière Arkansas où les victimes du massacre auraient été enterrées dans des fosses communes.

La collecte d’ADN supplémentaire est un effort pour en fournir suffisamment pour commencer le séquençage sur les autres restes.

Aucun des restes récupérés jusqu’à présent n’est confirmé comme victime du massacre au cours duquel plus de 1 000 maisons ont été incendiées, des centaines ont été pillées et le quartier des affaires florissant connu sous le nom de Black Wall Street a été détruit.

Les historiens qui ont étudié l’événement estiment le nombre de morts entre 75 et 300.

Les victimes n’ont jamais été indemnisées, mais un procès en cours demande des réparations pour les trois derniers survivants connus de la violence.

The Associated Press