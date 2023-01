Plus d’action est nécessaire pour l’abordabilité du logement à Kelowna : rapport du personnel

Le conseil de Kelowna se penche sur l’état actuel de l’abordabilité du logement dans la ville.

Un rapport du personnel « fournira le contexte et le contexte des problèmes liés au logement et l’occasion d’examiner l’approche actuelle de la ville et les activités prévues ».

En tant que région métropolitaine connaissant la croissance la plus rapide au Canada, Kelowna continue de lutter contre l’abordabilité du logement.

Le rapport indique que les coûts hypothécaires mensuels pour la maison individuelle moyenne vendue à Kelowna en 2022 ont dépassé 6 000 $, et le coût mensuel moyen pour un condo vendu en 2022 était de près de 3 000 $.

« Le ménage moyen de Kelowna a gagné 105 300 $ en 2020. À ce niveau, le coût hypothécaire mensuel seul (excluant les autres frais de logement) pour un condo occuperait 34 % de son revenu avant impôt et 41 % de son revenu après impôt, ce qui suggère que le ménage moyen aurait du mal à s’offrir un logement en propriété.

Selon le site Web du marché locatif Zumper, au 14 janvier. Le loyer moyen d’un appartement d’une chambre dans la ville était de 1 970 $ et d’un deux chambres loué 2 250 $.

“Les faibles taux d’inoccupation sur le marché locatif et les coûts élevés correspondants ont des effets en cascade sur notre système de logement, entraînant finalement des niveaux élevés de sans-abrisme et d’utilisation des refuges”, indique le rapport de la ville.

Le personnel a souligné que l’offre de logements répond à une demande accrue, la ville ayant délivré des permis pour plus de 11 500 nouveaux logements au cours des cinq dernières années.

Le rapport indique que Kelowna est depuis longtemps un chef de file en matière d’abordabilité du logement, notamment en étant l’un des premiers à adopter des suites secondaires et des maisons de transport, des incitatifs qui ont généré plus de 5 000 nouveaux logements locatifs sur le marché actuellement et des processus de développement rationalisés.

« Nos problèmes d’abordabilité du logement seraient plus graves si ces mesures n’avaient pas été prises. Néanmoins, étant donné la persistance de nos problèmes d’abordabilité du logement, le personnel suggère que d’autres mesures sont encore nécessaires.

Le rapport sera présenté au conseil le 23 janvier.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

logement abordableConseil municipalVille de KelownaLogementCrise du logement