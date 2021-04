La plupart des nouvelles existent en ligne ces jours-ci. Plus que de la culture pop occasionnelle, des bribes bizarres et amusantes continuent de nous suivre. L’une de ces nouvelles récentes en provenance de Chine attire les regards, le cas ici est le premier feu de signalisation au monde pour les chameaux. Selon le média d’État chinois ECNS rapport, des responsables du nord de la Chine ont lancé ce qu’ils prétendent être le premier feu de signalisation au monde pour les chameaux. L’arrêt de la circulation est devenu opérationnel dimanche à la montagne Mingsha et au Crescent Spring dans la ville de Dunhuang, province du Gansu. Les excursions à dos de chameau attirent beaucoup les touristes de la région et le feu de signalisation est spécialement conçu pour les chameaux, a en outre cité le rapport.

Le feu de signalisation a des signaux pour les touristes et les chameaux et sera à l’abri des promenades cahoteuses et assurera en outre la sécurité routière. Les bêtes à bosses peuvent traverser la route lorsque le feu de signalisation devient vert, tandis que les touristes peuvent traverser lorsque le signal devient rouge.

Selon CNN rapport, les touristes de la montagne Mingsha et du Crescent Spring seront désormais à l’abri des collisions de chameaux, qui étaient assez courantes dans la région, et le nouveau feu de signalisation garantira leur réduction.

Mingsha Mountain est une destination touristique très populaire et est également connue sous le nom de Singing Sands Mountain. Les visiteurs ont affirmé avoir entendu des bruits forts sous leurs pieds lorsqu’ils traversaient des visites guidées de sables mouvants ou glissaient sur une montagne de sable.

Le rapport a également mentionné que la ville de Dunhuang se trouve dans une région oasis de la région désertique du Gansu-Xinjiang. C’était la première colonie administrée par la Chine atteinte par les visiteurs se dirigeant vers l’est sur l’ancienne Route de la Soie. En raison du développement et du tourisme de connectivité, la région a connu une augmentation substantielle comme la montagne Mingsha, les cols Yumen et Yangguan et le complexe de temples des grottes de Magao, qui sont basés aux portes les plus à l’ouest de la Grande Muraille et sont une attraction touristique populaire.

