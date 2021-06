Plus d’1 milliard de doses administrées

GUANGZHOU, Chine — La Chine a administré plus d’un milliard de doses de ses vaccins Covid-19, une étape clé de la plus grande campagne de vaccination au monde.

Samedi, 1 010 489 000 doses avaient été administrées à des personnes en Chine, selon la Commission nationale de la santé (NHC) du pays. Plus de 100 millions de doses ont été administrées au cours des six jours jusqu’à samedi inclus.

On ne sait pas combien de personnes ont été complètement vaccinées car le gouvernement ne publie pas ces chiffres. Mais Zhong Nanshan, l’un des meilleurs experts chinois de la santé attaché au NHC, a déclaré en mars que le pays visait à faire vacciner 40% de la population d’ici la fin juin.

Après l’épidémie de coronavirus en Chine l’année dernière, les autorités ont pris des mesures pour le maîtriser rapidement et ont largement réussi à rouvrir l’économie et à ramener la vie à la normale. L’une des raisons du démarrage lent de la campagne de vaccination de la Chine plus tôt cette année était que les gens ne voyaient pas l’urgence de se faire vacciner.

Mais depuis, la campagne s’est accélérée. Il a fallu 25 jours à la Chine pour passer de 100 millions de doses à 200 millions de doses – et seulement six jours de 800 millions à 900 millions, selon le média d’État Xinhua.

Pourtant, de nouvelles épidémies de coronavirus se sont produites dans le pays au cours de la dernière année. Depuis fin mai, la grande ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, lutte contre la variante du delta, apparue pour la première fois en Inde. C’est la première fois que cette variante voit une transmission locale en Chine continentale.