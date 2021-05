Instagram montre que Zach Wilson suit à nouveau le compte de sa mère. Sa mère a également publié cette diatribe disant qu’elle-même n’est pas raciste pour avoir voté pour Trump même s’il est un «connard», et ses convictions politiques la rendent «américaine» et non QAnon. pic.twitter.com/OvFqvMTbSX

– Résister à la programmation 🛰 (@RzstProgramming) 12 mai 2021