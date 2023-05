Plus chaud, plus rapide, plus destructeur : la nouvelle réalité des incendies de forêt

Les Albertains subissent une saison de feux de forêt sans précédent. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées hors du chemin des incendies massifs. Partout dans la province, le ciel est enfumé et la qualité de l’air est mauvaise.

L’auteur John Vaillant le regarde se dérouler avec une compréhension terrifiante de la science de ces super incendies et à quel point ils peuvent être dangereux. Il a passé des années à enquêter sur ce qui s’est passé en 2016 lorsque des parties de Fort McMurray ont brûlé. Son nouveau livre, « Fire Weather: The Making of a Beast », explique pourquoi les incendies que nous combattons aujourd’hui sont plus chauds, plus rapides et plus destructeurs que les incendies d’avant.

Il rejoint Alex Panetta pour une conversation sur l’avenir du feu dans notre climat changeant.

