Tout comme les purificateurs d’eau et par la suite les purificateurs d’air sont devenus une partie de nos maisons, le moment est peut-être venu de se procurer un stérilisateur ultraviolet C ou UV-C. le Coronavirus La pandémie, au moins, nous a appris l’importance de tenir compte des dangers invisibles. Le virus. Les bactéries. Les germes. Nous ne les voyons pas. Nous pensons qu’un objet ou une surface est propre. Mais ce n’est pas le cas, en réalité. Nos téléphones bien-aimés. Clés de voiture. L’iPad d’Apple ou la tablette Microsoft Surface. Des lunettes de soleil. Masques faciaux. Cahiers et blocs-notes. Clavier et souris d’ordinateur. Les peluches de l’enfant. Le journal arrive à la maison le matin. À peu près tout, vous le nommez, et il y a des virus, des bactéries et des germes partout. La solution la plus simple n’est donc pas d’aller se cacher derrière un arbre. Mais pour obtenir un stérilisateur UV-C dans lequel vous pouvez mettre toutes ces choses périodiquement et les stériliser. Cela ne peut vraiment pas être beaucoup plus simple que cela, si vous cessez de ne pas tout croire. Et cela m’amène parfaitement au stérilisateur AEVA UV Sanipro UV-C. Ce stérilisateur UV AEVA UV Sanipro fabriqué en Inde est au prix de Rs 10,990 et en raison de sa capacité plus élevée, il a un avantage instantané sur les concurrents à prix similaire qui comprennent le système de désinfection UV-C Philips, l’Orient UV Sanitech et le Godrej Viroshield.

L’AEVA UV Sanipro est clairement inspiré par le mantra, plus c’est mieux. Bon pour nous. Il est disponible dans la capacité de 40 litres, ce qui est plus que les 30 litres auxquels les systèmes de désinfection UV-C de Philips complètent, la capacité de 34 litres de l’Orient UV Sanitech et la capacité de 30 litres du Godrej Viroshield. Le fait est que le simple fait d’avoir une plus grande capacité n’aurait peut-être pas fonctionné si l’espace n’avait pas été utilisable, ce qui est le cas dans le cas de l’AEVA UV Sanipro.

Le mécanisme de chargement par le haut de l’AEVA UV Sanipro signifie que vous mettez essentiellement des objets à l’intérieur, plutôt que de les glisser dedans. La chambre de l’AEVA UV Sanipro a un revêtement réfléchissant UV qui aide à éviter toute perte de puissance de l’irradiation et permet également la stérilisation pour être plus efficace. Les murs qui auraient pu absorber ou atténuer l’effet de rebond des UV-C auraient considérablement réduit l’impact et le même processus de nettoyage aurait nécessité beaucoup plus de temps. Le design est également un rectangle, ce qui signifie que vous obtenez beaucoup d’espace de l’avant vers l’arrière, même pour des coussins et des oreillers assez grands pour s’adapter à l’intérieur sans avoir besoin de pousser ou de pousser. Ceci est différent de la conception carrée du Godrej Viroshield, qui limite à peu près l’utilisation de l’espace même si la capacité sur papier est au même niveau que la plupart des rivaux.

L’AEVA UV Sanipro est construit comme un réservoir. C’est une chose fantastique. Lever cela pour la première fois pour le placer sur une plate-forme sécurisée avant de se lancer dans le processus de révision a prouvé son poids réel. Le stérilisateur est fabriqué en acier et vous pouvez vous faire une idée de la qualité de fabrication industrielle et commerciale lorsque vous soulevez le couvercle. Soyez cependant très prudent avec le couvercle – ne le laissez pas par distraction à mi-chemin car il va s’écraser et vos mains pourraient vous gêner. Il y a des fentes d’inclinaison tout le chemin du retour et vous devez poser le couvercle dessus avant de commencer à retirer des choses ou à mettre de nouvelles choses à l’intérieur de la chambre de l’AEVA UV Sanipro. Si ce couvercle tombe sur votre main, il y aura plus qu’une entorse superficielle, ne vous y trompez pas. J’aime bien le fait qu’il y ait une petite fenêtre, bien sûr vitrée, à travers laquelle vous pouvez jeter un coup d’œil pour voir la gloire de la lumière UV-C de couleur bleue qui travaille sa magie pour rendre les choses un peu plus propres et plus sûres pour vous.

En parlant de cela, l’AEVA UV Sanipro dispose de quatre lampes UV fonctionnant à l’intérieur de la chambre. Ce sont des lampes UV-C de 11 watts et, à première vue, ce sont les mêmes lampes Philips TUV11 que de nombreux autres stérilisateurs. Ce sont les lampes UV-C basse pression qui émettent le rayonnement à 254 nm. Vous et moi pouvons nous disputer jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison pour savoir si les UV-C font ou non ce qu’ils promettent de faire. Le fait est que le concept d’UV vient en fait de la nature. Le soleil envoie des UV-A, UV-B et UV-C dans le système solaire, et ce sont les UV-C naturels qui ont le plus d’énergie qui pourraient également être dangereux – et donc l’atmosphère terrestre nous en absorbe. Mais les sources artificielles d’UV-C, lorsqu’elles sont utilisées dans un environnement contrôlé, peuvent être utilisées à des fins de stérilisation. Cela fonctionne en brisant certaines liaisons chimiques et en brouillant la structure de l’ADN, de l’ARN et des protéines, ce qui rend le micro-organisme incapable de se multiplier. C’est alors qu’il est effectivement mort. Les UV-C sont également utilisés pour nettoyer l’eau. L’UV-C est déployé dans la gamme de longueurs d’onde 100-280 nm.

Mais il faut se rappeler que la méthode UV-C est bonne pour stériliser des objets et des surfaces, mais ne doit pas être utilisée sur la peau humaine ou à proximité de nos yeux, par exemple. C’est pourquoi l’AEVA UV Sanipro, tout comme la plupart des autres stérilisateurs UV, a une coupure automatique au cas où vous ouvririez le couvercle pendant l’opération de stérilisation. Vous pouvez régler le stérilisateur sur une minuterie préréglée de 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes et 12 minutes, et vous entendrez un bip pour vous avertir lorsque la stérilisation est terminée.

Le dernier mot: l’AEVA UV Sanipro est construit comme un tank, et c’est une excellente chose

Il y a un réel besoin d’une autre couche de stérilisation dans votre maison, en particulier pour les produits qui viennent de l’extérieur – courriers, colis, sacs à provisions, etc. Avec UV-C, vous pouvez être assuré qu’après une période de stérilisation à l’intérieur de l’AEVA UV Sanipro, les risques de virus mortels tels que COVID, ne seront pas en reste pour faire des ravages dans votre maison. Il s’agit davantage de devenir une habitude, tout comme l’utilisation des purificateurs d’eau et des purificateurs d’air est quelque chose que nous avons développé au fil du temps.