Le journaliste de CNN à la Maison Blanche, Jim Acosta, obtient un nouveau rôle maintenant que le président Donald Trump a été vaincu, passant au bureau d’ancrage le week-end et travaillant en tant que correspondant national en chef les jours de semaine.

« Passons à la prochaine aventure, » Acosta a proclamé lundi sur Twitter. Il a ajouté que ses collègues de la Maison Blanche lui manqueront, « mais je sais qu’ils seront super couvrant l’administration Biden. »

Acosta a été l’un des membres les plus visibles et les plus agressifs du corps de presse de la Maison Blanche à l’ère de Donald Trump, criant souvent au-dessus du président ou utilisant ses opportunités de questions pour faire des mini-discours avec des points de discussion de gauche. À un moment donné en 2018, il a été banni de la Maison Blanche après avoir physiquement empêché une stagiaire de retirer un microphone de conférence de presse alors qu’il refusait à plusieurs reprises les demandes de Trump de mettre fin à son tour.

Même un allié majeur, le Washington Post, a reconnu qu’Acosta «tribunes», bien que le journal ait fait pression pour que CNN poursuive l’administration Trump pour la banque. Acosta a réussi à attirer tellement l’attention qu’il a décroché un contrat de livre l’année dernière, racontant ce qu’il a appelé « un moment dangereux pour dire la vérité en Amérique. »

La réaffectation d’Acosta marque un changement de ton alors que les grands médias se tournent vers la couverture de l’administration du président démocrate élu Joe Biden. L’ère post-Trump devrait également créer des défis alors que les réseaux d’information cherchent des moyens de remplacer les publics qui se sont principalement connectés pour entendre leur haine de Trump corroborée.

« Jim Acosta déménagé de la Maison Blanche alors que Trump part est la nouvelle la moins surprenante ici », le producteur de podcast Steve Krakauer a tweeté. « Son travail a été éliminé. La résistance à l’intérieur du battement de la Maison Blanche est terminée. »

L’ancien candidat républicain au Congrès Kimberly Klacik a offert une traduction de l’annonce d’Acosta: « En termes simples, mon travail consistait à harceler le président Trump, et maintenant CNN ne sait plus quoi faire de moi, mais mon contrat n’est pas encore terminé. »

Un autre observateur a déploré que les téléspectateurs ne puissent pas voir le contraste qui serait évident si Acosta couvrait les points de presse de Biden: «J’aurais aimé te voir mijoter et lécher Biden. Cela aurait montré clairement la partisanerie, comme si ce n’était pas déjà évident.

Mais les téléspectateurs anti-Trump qui ont trouvé du réconfort dans les émissions de CNN ont félicité Acosta pour son nouveau rôle. « Merci d’être une oasis de bon sens et de recherche agressive de la vérité dans une mer de faits alternatifs », a déclaré l’écrivain et cinéaste Andy Ostroy.

Un autre écrivain, Emma Clarke, a déclaré à Acosta: « Vous méritez une médaille pour vos reportages sous l’administration Trump. Merci pour votre travail acharné et votre courage. »

