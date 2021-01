Quand Jinder Mahal a été libéré de WWE en 2014, peu de gens l’auraient prévu devenir le 50e champion de la WWE en un peu plus de trois ans et titre un événement en direct de la WWE aux côtés de la légende de la WWE Triple H. un combiné de 170 jours, et même s’il a laissé tomber le titre à AJ Styles et a été repoussé au milieu de la carte, Mahal reste le point focal de la poussée soutenue de la WWE pour entrer sur le marché indien.

Cependant, pendant la pandémie, Mahal a subi un coup sévère, subissant des chirurgies du genou dos à dos qui l’ont exclu de l’action pendant près d’un an. Et maintenant, le joueur de 24 ans de Calgary, Alberta, Canada est prêt pour un retour et similaire à sa course de 2017, il se retrouve à nouveau sous les projecteurs, en tête d’affiche Spectacle de superstar de la WWE, un événement spécial télévisé de deux heures le 26 janvier pour l’Inde mettant en vedette des superstars indiennes aux côtés de Superstars et de Légendes de Raw, SmackDown et NXT. Mahal admet que gagner le championnat a été un moment satisfaisant, mais il a toujours soif d’accomplir plus.

LIRE AUSSI | Voici qui figurera dans WWE Superstar Spectacle le jour de la République indienne

«J’étais très heureux de mon accomplissement, surtout après avoir été libéré en 2014 et être revenu et en 10 mois, j’étais un champion de la WWE. Je ne pense pas que quiconque ait fait ça, ça doit être une sorte de disque », a déclaré Mahal News.18.com. «J’ai encore de nombreux objectifs et même si je suis satisfait d’avoir remporté le championnat de la WWE et fier de moi, mais j’ai toujours très envie d’accomplir plus.

Pour Mahal, la longévité est la clé du succès et il veut suivre la trajectoire de carrière d’autres superstars de la WWE qui ont eu une longue carrière dans la lutte professionnelle. «Big Show, par exemple, regardez combien d’évolutions il a subi, de même avec l’Undertaker. Le simple fait de voir ces gars-là est très inspirant et je sais que cela fait partie du voyage et j’ai hâte d’y être. À l’avenir, en organisant le championnat Intercontinental, les champions par équipe – je veux être un champion du Grand Chelem – pourraient détenir le championnat universel.

LIRE AUSSI | Spectacle de superstar de la WWE: Jinder Mahal sur qui sera le prochain « grand Khali »

«En outre, rien que la transformation que j’ai faite, la croissance qui s’est produite non seulement personnellement, mais professionnellement a été formidable et j’en suis très fier. Être une superstar de la WWE et avoir de la longévité, vous devez constamment vous recréer. Pour moi, passer du partenariat avec Great Khali, à 3MB, au champion de la WWE et ensuite faire quelque chose comme le championnat 24/7, vous voyez tellement de côtés différents de moi et c’est la clé de la longévité. dit Mahal.

La tête d’affiche de la WWE Superstar Spectacle et le fait d’être le porte-drapeau des superstars d’origine indienne dans la société réaffirment la foi que la WWE a manifestée en Mahal depuis son retour en 2017 et ce, ainsi que la perspective de représenter la WWE inspirent Mahal à continuer de donner son 100%.

LIRE AUSSI | De 7’2 » géant Zanjeer à High Flyer Guru Raaj – Voici qui figurera dans WWE Superstar Spectacle

«Seul mon objectif me motive, je veux gagner des championnats. Je suis inspiré par le genre de Triple H, Undertaker – quelqu’un comme Mark Henry m’inspire parce que quand j’ai commencé à la WWE, il était la pièce maîtresse du vestiaire, les gens lui demandaient conseil. Ayant la longévité, ayant une longue carrière, représentant l’Inde, l’univers de la WWE m’inspire. Avoir des événements comme WWE Superstar Spectacle m’inspire. La WWE est en constante croissance et repousse les limites et devient de plus en plus grande. Faire le tour du monde et se produire dans différents pays et représenter la marque et l’Inde – toutes ces choses m’inspirent.

Et pour les fans et les personnes qui se connectent pour regarder WWE Superstar Spectacle, Mahal avait ceci à dire: «Merci les gars pour tout le soutien et l’amour que vous m’avez montré en particulier à travers ma réadaptation et ma récupération et je promets de vous donner la meilleure version le Maharaja des temps modernes ». Ce sera un événement génial, un événement familial et vous allez voir des talents indiens et ce spectacle va être le premier d’une série à venir ».

Comment regarder le spectacle WWE Superstar

WWE Superstar Spectacle mettant en vedette le meilleur des superstars indiennes de la WWE aux côtés des superstars et des légendes de Raw, SmackDown et NXT en première sur Sony Ten 1, Sony Ten 3 et Sony Max Channels le 26 janvier 2021.