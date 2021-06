PLUS accablant, PLUS scandaleux, PLUS d’e-mails Fauci sortent, séparés du vidage Buzzfeed, et OH BOY – The Right Scoop

Le gros tas d’e-mails d’Anthony Fauci qui ont été diffusés dans les médias montrent beaucoup de choses sur l’homme, sa vanité et sa duplicité. Et ce ne sont que les 3 200 pages environ qui ont été publiées par Buzzfeed et les 820 pages publiées par le Washington Post. Ils ont même provoqué une déclaration de l’ancien* président Donald Trump.

Vous voyez, Judicial Watch avait sa propre demande FOIA et a annoncé hier 280 autres pages d’e-mails et de documents du ministère de la Santé et des Services sociaux, faisant référence à Fauci, envoyés à Fauci, envoyés de Fauci, et plus encore.

Que montrent-ils ? Que «de 2014 à 2019, 826 277 $ ont été remis à l’Institut de virologie de Wuhan pour la recherche sur les coronavirus de chauve-souris par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), qui est dirigé par le Dr Anthony Fauci. Entre autres.

Exemple, via Judicial Watch :

Les dossiers comprennent un tableau du financement du NIAID à l’Institut de virologie de Wuhan envoyé le 21 avril 2020 par Chase Crawford du NIAID au directeur adjoint principal Hugh Auchincloss et à d’autres responsables du NIAID. Les fonds de l’agence destinés à l’Institut de virologie de Wuhan entre 2014 et 2019 s’élèvent à 826 277 $. Tous les projets répertoriés dans le tableau sont intitulés « Comprendre le risque d’émergence du coronavirus de chauve-souris ». Dans un e-mail du 15 avril 2020 marqué d’une « haute » importance, le directeur adjoint principal du NIH Lawrence Tabak a envoyé un e-mail à Fauci, au directeur du NIH Francis Collins et à d’autres responsables du NIH avec la ligne d’objet : Tabak : WH a fermement adhéré aux préoccupations soulevées par le membre du Congrès Gaetz qui critique publiquement le HHS/NIH pour avoir financé la recherche sur les chauves-souris du laboratoire de Wuhan. Voici cette citation d’un autre article : « Je suis dégoûté d’apprendre que pendant des années, le gouvernement américain a financé des expérimentations animales dangereuses et cruelles à l’Institut de Wuhan, qui ont peut-être contribué à la propagation mondiale du coronavirus, et des recherches dans d’autres laboratoires de Chine qui n’ont pratiquement aucune surveillance des autorités américaines. [Emphasis in original] Il s’agit d’une grande étude multi-pays avec Wuhan étant un site. Le chercheur principal, Peter Daszak, est basé à New York chez EcoHealth Alliance, Inc. [Emphasis in original] Tabak fournit des détails sur la subvention à Peter Daszak, président d’EcoHealth Alliance, pour un projet intitulé « Comprendre le risque d’émergence du coronavirus des chauves-souris ». Tabak poursuit en disant : « Le chiffre de 3,7 millions de dollars est sur 6 ans pour tous les sites qui incluent (plusieurs en) Chine, Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, Malaisie, Indonésie et Myanmar. Nous estimons qu’environ 826 300 $ ont été dépensés sur ce site depuis le début de la subvention. Les coûts annuels semblent être d’environ 80K/an. La subvention est en année 6 d’un total de 10 ans.

Et vérifiez ceci, via Post Millennial :

9 janvier – 29 janvier 2020 : La pandémie n’est encore qu’un écho sur le radar international. Mais c’est à ce moment-là que le conseiller scientifique principal du NIAID, le Dr David Morens, a parlé avec Daszak de l’escalade de la situation. Le lien possible entre Fauci et l’Institut de virologie de Wuhan est mis en évidence. « Morens : Salut les gars, l’un d’entre vous a-t-il des informations privilégiées sur ce nouveau coronavirus qui ne sont pas encore dans le domaine public ? Ou des pensées?

« Daszak : Oui – beaucoup d’informations et j’ai parlé avec Erik Stemmy et Alan Embry hier avant la publication de la nouvelle. Erik est mon responsable de programme sur notre subvention coronavirus spécifiquement axée sur la Chine…. »

« Morens : Merci, l’excitation ne s’arrête jamais, n’est-ce pas ? »

« Daszak : le NIAID finance des travaux sur les coronavirus en Chine depuis 5 ans… (1R01Al110964 : ‘Comprendre le risque d’émergence du coronavirus de chauve-souris’). Cela a maintenant été renouvelé… Les collaborateurs incluent l’Institut de virologie de Wuhan (travaillant actuellement sur le nCoV) et Ralph Baric [of University of North Carolina]. « Une citation d’intérêt spécifique suit, faisant apparaître des questions concernant ce que Fauci savait et quand il en a pris conscience. La réponse particulière a été faite le 27 janvier 2020 : « Morens : Excellente information, merci. Tony ne reste pas au courant de ces choses et ne le sait pas à moins que les agents de programme ne le lui disent, ce qu’ils font rarement, car ils sont de l’autre côté de la ville et peuvent ne pas le voir plus d’une fois par an, voire moins…Intéressé par votre sentiment sur l’endroit où cela se passe. Les experts bourdonnent autour de nous sont partout sur la carte, entre la fin du monde et pas si grave, avec tout le reste. »

C’est juste un avant-goût. Mais vous voyez l’idée. « Ces nouveaux documents montrent que le financement de l’Institut de Wuhan était supérieur à ce que le public avait dit », a déclaré le président de Judicial Watch, Tom Fitton, en annonçant la publication des documents qu’ils ont obtenus. « Le fait qu’il ait fallu un an et un procès fédéral pour obtenir cette première divulgation sur COVID et Wuhan est la preuve d’une dissimulation par l’agence de Fauci. »

PREUVE D’UNE COUVERTURE.

À The Hill, Joe Concha demande pourquoi les médias continuent de louer Fauci avec toutes ces informations accablantes.

N’est-ce pas une question délicate ? Pourquoi en effet.