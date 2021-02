E! News: Malheureusement, nous ne voyons pas beaucoup de leads asiatiques américains, mais vous avez tenu bon en ce qui concerne Lara Jean et sa famille. Qu’est-ce que ça fait de savoir que vous avez créé une icône pour de nombreuses femmes?

Jenny Han: C’est un tel honneur, honnêtement. Je me sens vraiment chanceux que les gens se connectent avec Lara Jean, qu’ils se connectent à l’histoire. Les fans, parfois même les plus âgés, me disent qu’ils ne se sont jamais vus à l’écran ou qu’ils aimeraient avoir ça quand ils étaient au lycée. Pouvoir donner ce moment à quelqu’un qui n’a peut-être même pas réalisé qu’il en avait besoin, c’est vraiment émouvant pour moi.

E!: Qu’est-ce qui a fait de Lana votre parfaite Lara Jean?

JH: Elle est apparue pour la première fois sur mon radar lorsqu’elle a été choisie X Men films. J’ai regardé son Instagram et elle avait posté cette photo d’elle-même dans une fontaine à soda. C’était cette photo rétro des années 1960. Et j’ai pensé: « Elle est si gentille. Il y a quelque chose de tellement Americana sur la photo. » Alors, quand je suis allé rencontrer Awesomeness, qui a fait le film, je me suis immédiatement dit: » vraiment considérez-la. «

Quand elle est venue lire, elle a époustouflé tout le monde. Elle a cette énergie magnétique pour elle. Si vous rencontrez Lana, elle est très confiante. Elle dira ce qu’elle pense. À bien des égards, elle est très différente de Lara Jean, mais elle lui a apporté cette étincelle qui a fonctionné.