INDIANAPOLIS: Un gros coup a transformé Bobby Plump en une célébrité instantanée.

Plus de 50 ans plus tard, il est tout aussi populaire. Heck, il pourrait être plus populaire.

À 84 ans, l’affable Plump aux cheveux argentés reste l’un des meilleurs ambassadeurs du basket-ball de l’État et rien, pas une pandémie ou un tournoi sans précédent de la NCAA, ne peut éloigner ceux qui aspirent à le rencontrer.

J’ai eu pas mal de demandes principalement de fans », a-t-il déclaré. Nous avons eu des gens dans notre restaurant / bar des sports (pendant le tournoi de la NCAA) et un groupe dont je me souviens était quatre étudiants de Rutgers qui ont conduit 11 heures pour le match, puis ont dû retourner à l’école le lendemain. Ils ont fait tout ce chemin pour un match. »

Ou peut-être juste pour rencontrer Plump. Ce ne serait pas la première fois.

La plupart des fans associent naturellement Plump à Hinkle Fieldhouse à cause du tir de dernière seconde qu’il a réalisé en 1954 pour donner au lycée de Milan le championnat d’État dans la vénérable arène du campus Butler. Ils le connaissent comme le plan qui a inspiré le film Hoosiers.

Dans tout l’État, Plump est vénéré pour d’autres raisons.

Les anciens se souviennent de lui qui a conduit Milan à la ronde semi-officielle de 1953, la version Indiana des quatre derniers. Ils ont regardé Plump et son coéquipier du lycée, Ray Craft, devenir des stars sur Butler Bulldogs de Tony Hinkle. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Plump est devenu un habitué de Hinkle et a joui du statut de célébrité avec ses coéquipiers du lycée lors des Final Fours 2010 et 2015 à Indianapolis.

Je ne pense pas que les gens qui ne vivent pas dans l’État reçoivent vraiment l’intérêt de haut niveau que nous portons au basket-ball », a déclaré le joueur du Temple de la renommée George McGinnis. Cela commence au lycée et c’est tout à cause d’un gars comme Bobby Plump, le gars qui a fait entendre le coup de feu «autour du monde qui a vraiment commencé tout cela.»

Le tournoi de cette année a certes été différent pour le lauréat du prix Mr. Basketball de 1954.

Alors que les 66 matchs ont été disputés dans l’Indiana avec un match restant, le match pour le titre de lundi soir entre Gonzaga et Baylor invaincus, Plump a été moins visible.

Les préoccupations concernant le COVID-19 l’ont incité à réduire les apparitions publiques il y a des mois et trois disques fusionnés dans son dos ainsi que des épisodes occasionnels de vertige ont rendu de plus en plus difficile d’assister aux matchs. Son restaurant, Plump’s Last Shot, a été fermé de la fin décembre au 17 mars lorsque le temps plus chaud lui a permis de rouvrir. Plump appelle cela une coïncidence que le tournoi a commencé cette semaine-là.

Et pourtant, le seul rappel que les choses ne sont pas si différentes est la clameur continue d’être près de Plump.

Nous sommes ici le premier jour de mon implication dans le tournoi NCAA et je sors de la voiture et qui m’attend mais Bobby Plump alias Jimmy Chitwood dans le film Hoosiers », a récemment déclaré le diffuseur de longue date de CBS Jim Nantz à la filiale du réseau à Los Angeles. . Il (Plump) attendait avec un ballon de basket signé de l’équipe de basket-ball du lycée de Milan de 1954.

Plump a également apprécié la séance photo mais ne la regardait pas lorsque Nantz l’a mentionné lors de sa première émission télévisée de Hinkle. Au lieu de cela, un ancien coéquipier appelé Plump pour expliquer que Nantz avait l’air de se déchirer en racontant l’histoire à l’antenne.

Ce n’était pas la première fois qu’ils se rencontraient, lors du banquet des entraîneurs du Final Four 2010, et ce n’était pas non plus la seule demande qu’il acceptait. Plump n’en refuse pas beaucoup.

J’ai eu quelqu’un ici pour faire un commentaire sur M. Basketballs et nous avons parlé pendant trois heures », a déclaré Plump. Ils en ont probablement utilisé trois minutes, mais c’était amusant.

Plump ne pouvait pas non plus rester complètement à l’écart des jeux.

Lorsque l’historien de la maison de campagne l’a invité à rejoindre le scénariste des Hoosiers, Angelo Pizzo, à la demi-finale régionale Villanova-Baylor pour célébrer le 35e anniversaire de la sortie du film, Plump n’a pas pu résister. Il a même eu une nouvelle perspective sur l’ancienne arène alors qu’il regardait depuis une suite avec balcon.

C’est le meilleur siège dans la maison de campagne », a déclaré Plump. Au lieu de le voir de côté, vous pouvez voir les jeux se développer. Je n’ai jamais vécu cela auparavant. Angelo et moi regardions les pièces et le développement des pièces, c’était vraiment très chouette.

Cette semaine, Plump a assisté à un dîner avec une famille de Géorgie. Le patriarche de la famille a grandi dans l’Indiana et a toujours rêvé de rencontrer Plump.

Alors, quand un autre membre de la famille a obtenu le numéro de Plump, il a appelé et organisé la réunion qui ne manquait pas de donner à Plump une autre occasion de raconter certaines de ses histoires illimitées et divertissantes d’antan, comme il semble le faire à chaque saison de tournois.

Pour Plump, c’est le paradis.

Ils voulaient aller au restaurant et regarder les souvenirs, mais il voulait vraiment parler de basket-ball et plus particulièrement du film Hooisers et Milan et comment il se comparait », a déclaré Plump. Je reçois ces appels tout le temps.

