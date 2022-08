Plume récolte 24 millions de dollars pour les soins de santé transgenres virtuels

Plumeune startup axée sur les soins virtuels pour les patients transgenres, a levé 24 millions de dollars en financement de série B.

Le cycle a été mené par Transformation Capital, avec la participation de General Catalyst et de Town Hall Ventures. L’investissement intervient environ un an et demi après que la société a annoncé un 14 millions de dollars de série A.

CE QU’IL FAIT

Plume propose des soins numériques d’affirmation de genre, y compris des prescriptions d’hormonothérapie comme l’œstrogène ou la testostérone, des consultations vidéo avec des prestataires, des commandes et des analyses de laboratoire, des groupes de soutien et des lettres médicales de soutien pour la chirurgie ou les changements de nom et de marqueur de genre. Dans la plupart des États, l’adhésion à la startup coûte 99 $ par mois.

Plume prévoit d’utiliser le capital de la série B pour se développer à l’échelle nationale, passer aux soins primaires virtuels et ajouter une couverture d’assurance pour les services de l’entreprise.

“Avec l’annonce d’aujourd’hui, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif d’accroître l’accès à des soins de haute qualité et affirmant le genre pour les patients à travers les États-Unis, tant dans les zones urbaines que dans les déserts”, a déclaré le Dr Jerrica Kirkley, cofondatrice et médecin-chef de Plume. , a déclaré dans un communiqué.

“Connaissant les obstacles auxquels les transaméricains sont confrontés lors de l’accès aux soins, je suis encouragé à atteindre ce point de référence et j’attends avec impatience la croissance de Plume à l’avenir. Je tiens à remercier Transformation Capital, General Catalyst et Town Hall Ventures pour leur partenariat dans la transformation de la santé prendre soin de chaque vie trans.”

APERÇU DU MARCHÉ

Une autre entreprise de santé numérique travaillant avec des patients LGBTQIA + est Folx Health, qui a annoncé un Augmentation de 25 millions de dollars de série A en février 2021. Folx a récemment lancé une offre d’employeur et ajouté des conseils, une évaluation et références pour le traitement Monkeypox.

L’année dernière, les sociétés de soins virtuels récemment fusionnées Grand Rounds Health et Doctor On Demand a acquis Include Health, une plateforme de conciergerie santé pour la communauté LGBTQIA+. L’entreprise plus tard rebaptisé sous le nom inclus.

Comme un nombre d’autres entreprises de santé numérique et de technologies de la santé poursuivant des licenciements cet été, Include a récemment réduit ses effectifs de moins de 6% dans le cadre d’une restructuration d’entreprise.