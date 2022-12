Pluie verglaçante et Noël enneigé pour l’Okanagan

Un avertissement de pluie verglaçante est en vigueur pour la majeure partie de l’Okanagan.

Un système frontal du Pacifique créera des conditions glaciales dans la région du 25 décembre au 26 décembre, lorsque le temps se réchauffera au-dessus du point de congélation.

Environnement Canada suggère aux gens d’éviter de voyager le long du connecteur, car il sera probablement touché par les conditions météorologiques défavorables.

Un accident d’autobus sur l’autoroute 97 entre West Kelowna et Merritt le 24 décembre a provoqué des fermetures le long de l’autoroute.

Le site shiftinthiver.ca rappelle aux automobilistes de se renseigner avant de partir. Adaptez-vous au comportement de conduite en hiver et utilisez des pneus d’hiver et des chaînes.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Actualités et MétéoTemps violentMétéo