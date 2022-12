Pluie verglaçante attendue sur les autoroutes 3 et 97

DriveBC recommande aux gens d’éviter tout voyage sauf essentiel en raison de la pluie verglaçante dans le sud de l’Okanagan et Similkameen.

Un avis aux voyageurs a été émis le long des autoroutes 97 et 3 en raison de fortes chutes de neige et de pluie verglaçante, avertissant les voyageurs de s’attendre à une détérioration rapide des conditions.

L’avertissement s’étend actuellement de Penticton à Osoyoos sur l’autoroute 97, et de Penticton et Osoyoos à Hope le long des autoroutes 3 et 3A.

La prochaine mise à jour de DriveBC pour les routes est attendue à midi.

Une condition de pluie verglaçante a déjà été émise pour une grande partie de l’intérieur sud, y compris autour de Kelowna et le long du connecteur pour le jour de Noël, mais ces zones ont jusqu’à présent échappé à l’avis actuel.

La veille de Noël, un autobus s’est écrasé et s’est renversé sur l’autoroute 97C entre West Kelowna et Merritt, faisant quatre morts et 53 blessés.

Après l’accident, l’autoroute a été fermée pendant plusieurs heures pendant que les équipes d’urgence sont intervenues.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : editor@pentictonwesternnews.com.

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

newstips@pentictonwesternnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

ActualitésEtats des routes