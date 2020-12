Le réveillon du Nouvel An apportera une chaleur torride et un ciel dégagé pour certaines parties de l’Australie tandis que d’autres régions seront aux prises avec des orages.

Les Sydneysiders sont susceptibles de sonner la nouvelle année avec des conditions humides et humides, avec 60% de chances de pluie et des sommets de 26 ° C.

«Sur le plan climatique, nous sommes dans les conditions de La Nina. Avec les conditions de La Nina, les perspectives pour une grande partie de la Nouvelle-Galles du Sud, nous nous attendons à des conditions plus chaudes que la moyenne saisonnière et plus humides que d’habitude », a déclaré Jiwon Park, prévisionniste du Bureau of Meteorology.

Un ciel nuageux et 70% de chances de pluie et d’orages sont prévus pour le jour de l’an à Sydney, le mercure atteignant 28 ° C.

Les habitants de Perth profiteront d’une fin de 2020 plus sèche que le reste du pays, avec un mercure atteignant 31 ° C et aucun signe de pluie. Sur la photo: sunseekers allongés sur Scarborough Beach, Perth

Les fêtards de Melbourne célébreront la nouvelle année avec un temps de 25 ° C et une couverture nuageuse.

Il y a un risque d’orages l’après-midi et le soir avant de s’éclaircir.

La pluie devrait également balayer Brisbane le 31 décembre, avec 70% de chances d’averses et de sommets à 28 ° C.

Plus au nord, des orages sont prévus à Cairns le matin de la Saint-Sylvestre.

Les fortes pluies devraient, espérons-le, se dissiper avant les festivités nocturnes, selon les prévisionnistes.

Mais les résidents chanceux de Perth profiteront d’une fin de 2020 plus sèche que le reste du pays, le mercure atteignant 31 ° C et aucun signe de pluie.

Darwin atteindra une température saisonnière de 32 ° C jeudi, avec 70% de chances d’averses et d’orages avec des vents légers.

Les résidents de Hobart vont passer un réveillon du Nouvel An frais, avec des températures grimpant à seulement 18 ° C avec des creux de 13 ° C.

Il y a aussi 60% de chances de pluie dans la capitale tasmanienne, avant de s’éclaircir le jour du Nouvel An.

Les résidents de Canberra sonneront la nouvelle année avec un temps relativement calme. Il y a un léger risque d’averses, probablement l’après-midi et le soir, avec des sommets à 25 ° C.

Les jours de janvier à mars seront probablement plus chauds que la moyenne sur une grande partie de la côte australienne. Les jours plus frais sont plus probables dans le sud de WA.

Les températures plus chaudes de la surface de la mer autour d’une grande partie du littoral australien vont probablement persister pendant les mois d’été. Sur la photo: Cottesloe Beachperth

Une tendance similaire est probable en janvier, bien que des journées plus chaudes que la moyenne soient également attendues dans une partie de l’intérieur et en Afrique du Sud.

Pour la quinzaine du 28 décembre au 10 janvier, les températures diurnes seront probablement supérieures à la moyenne dans l’ouest et le centre de WA, l’ouest de la Tasmanie et les bandes côtières de l’est du Queensland et du NT.

Les températures de surface de la mer plus chaudes autour d’une grande partie du littoral australien vont probablement persister pendant les mois d’été, influençant également les perspectives plus humides et plus chaudes.

Pendant ce temps, NSW a annulé son intention de remercier les travailleurs de première ligne des coronavirus en leur donnant une vue plongeante sur les célèbres feux d’artifice du Nouvel An de Sydney

Le gouvernement avait alloué une «zone verte» autour de l’estran du port, y compris l’Opéra, juste pour les travailleurs, qui étaient invités à venir de tout l’État.

« Malheureusement, nous allons devoir annuler cela », a déclaré lundi la première ministre Gladys Berejiklian.

«C’est trop risqué pour la santé d’avoir des gens des régions et de Sydney et des régions plus larges se rassemblent tous dans la CDB.