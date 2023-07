« Pluie la plus forte de tous les temps »: un mort, 2 millions de personnes invitées à évacuer au Japon

De fortes pluies ont frappé le Japon pendant sa saison des pluies.

Une femme est morte lorsqu’un glissement de terrain a frappé sa maison.

Plus de 420 000 personnes dans les préfectures de Fukuoka et d’Oita ont été priées d’évacuer.

Une personne est morte dans un glissement de terrain et des centaines de milliers de personnes ont été invitées à évacuer leurs maisons dans le sud-ouest du Japon alors que les prévisionnistes ont averti lundi de la « pluie la plus forte jamais enregistrée » dans la région.

Une femme de 77 ans a été confirmée morte dans un glissement de terrain qui a frappé sa maison pendant la nuit dans la campagne de Fukuoka, ont indiqué les pompiers locaux à l’AFP.

Son mari a été retrouvé conscient et transporté à l’hôpital.

Trois personnes étaient également portées disparues après un glissement de terrain dans la ville de Karatsu, dans la préfecture de Saga, voisine de Fukuoka, ont indiqué les autorités locales.

Lundi en fin de matinée, plus de 420 000 personnes dans la préfecture de Fukuoka et la ville voisine d’Oita faisaient l’objet d’un avertissement d’évacuation de haut niveau, qui informe les gens : « Votre vie est en danger, vous devez agir immédiatement ».

Plus de deux millions de personnes dans les préfectures de Fukuoka, Hiroshima, Saga, Yamaguchi et Oita ont fait l’objet d’un avertissement de niveau inférieur, les exhortant à évacuer si elles se trouvent dans des zones dangereuses.

Le Japon a un ordre d’évacuation à cinq niveaux, mais les gens ne peuvent pas être contraints de quitter leur domicile.

L’Agence météorologique japonaise a déclaré que les fortes averses risquaient d’entraîner des inondations et des glissements de terrain dans les régions de Fukuoka et d’Oita.

« Un avertissement spécial de fortes pluies a été émis pour les municipalités de la préfecture de Fukuoka. Il s’agit des pluies les plus fortes jamais connues » par la région, a déclaré aux journalistes Satoshi Sugimoto de la division des prévisions du JMA.

« Il y a une très forte possibilité qu’une sorte de catastrophe se soit déjà produite… La situation est telle que des vies sont en danger et la sécurité doit être assurée », a-t-il ajouté.

Des images diffusées sur la chaîne de télévision nationale NHK ont montré une entaille dans la colline au-dessus d’une maison de la ville de Karatsu qui s’était en partie effondrée dans une rivière, avec bon nombre de ses tuiles traditionnelles brisées ou glissées.

Des images d’ailleurs montraient des rivières en crue qui traversaient des ponts qui se trouvaient normalement bien au-dessus de la ligne de flottaison, et des eaux de crue transformant les rues locales en ruisseaux.

Le bureau du Premier ministre a déclaré qu’un groupe de travail avait été créé pour coordonner une réponse aux pluies.

« Nous avons reçu des informations selon lesquelles plusieurs rivières ont été inondées (…) et que des glissements de terrain se sont produits dans diverses régions » du pays, a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement, Hirokazu Matsuno.

Il ajouta:

Le gouvernement fait de son mieux pour obtenir une image complète des dégâts et prend des mesures dans le cadre d’une politique de «la vie des gens d’abord».

L’averse a provoqué des perturbations de voyage, y compris l’arrêt temporaire du service de train à grande vitesse entre l’ouest d’Hiroshima et Fukuoka, a déclaré l’opérateur JR West.

Et des milliers de foyers à travers l’ouest du Japon ont perdu l’électricité, a déclaré Matsuno.

Le Japon est actuellement dans sa saison des pluies annuelle, qui apporte souvent de fortes averses, et entraîne parfois des inondations et des glissements de terrain, ainsi que des victimes.

Les scientifiques disent que le changement climatique intensifie le risque de fortes pluies au Japon et ailleurs, car une atmosphère plus chaude retient plus d’eau.

Une route est inondée par de fortes pluies dans la ville de Mashiki, préfecture de Kumamoto. AFP STR/JIJI Press/AFP

L’agence météorologique a indiqué qu’il pleuvait déjà depuis plus d’une semaine dans la région.

« La région est très humide en raison de pluies intermittentes depuis plus d’une semaine », a déclaré aux journalistes Yoshiyuki Toyoguchi, responsable des rivières au ministère des Terres.

« Même avec un peu de pluie, le niveau des rivières a tendance à monter rapidement, ce qui augmentera le risque d’inondation. »

Les glissements de terrain sont un risque particulier au Japon lors de fortes pluies, car les maisons sont souvent construites sur des plaines au pied des collines du pays montagneux.

En 2021, la pluie a déclenché un glissement de terrain dévastateur dans la station balnéaire centrale d’Atami qui a tué 27 personnes.

Et en 2018, des inondations et des glissements de terrain ont tué plus de 200 personnes dans l’ouest du Japon pendant la saison des pluies.