Pluie et journées fraîches à venir jusqu’au week-end dans le nord de l’Illinois – Shaw Local

Il semble que la pluie soit en route et qu’elle persistera à partir de mercredi soir jusqu’au week-end dans la majeure partie du nord de l’Illinois, alors que les températures s’installent dans la froide saison d’automne, selon le National Weather Service.

Les résidents doivent s’attendre à ce que la pluie commence mercredi soir vers les heures de trajet du soir et se poursuive pendant la nuit, a déclaré le météorologue Scott Baker du bureau de Romeoville du National Weather Service.

Ceux qui vivent au nord du corridor I-80 peuvent s’attendre à voir les précipitations les plus fortes, même si les prévisions montrent que les événements météorologiques ne devraient pas être graves.

« Pour le reste de la semaine, nous envisageons des risques d’averses, peut-être quelques orages isolés et épars au fur et à mesure que nous traversons, en particulier pendant la nuit de ce soir. [Wednesday]», a déclaré Baker mercredi. « Nous pourrions avoir des averses éparses tout au long de la journée de jeudi, et il semble que l’activité augmentera à nouveau jusqu’à demain. [Thursday night] jusqu’à vendredi, avec un deuxième type de vague d’averses et une possible activité de tempête.

Samedi pourrait apporter de la pluie persistante, a déclaré Baker. La région devrait cependant commencer à s’assécher dimanche.

« Les quantités de pluie les plus fortes se produiront très probablement dans le nord de l’Illinois, dans les zones situées le long et au nord du couloir I-80 », a déclaré Baker. « Nous ne nous attendons pas à de violentes tempêtes en termes de grosse grêle, de tornades ou quoi que ce soit de ce genre. Si des tempêtes se développent, nous nous attendons à des éclairs fréquents et à de fortes pluies potentielles.

Baker a déclaré que de fortes pluies pourraient entraîner des inondations, bien qu’il soit trop tôt pour déterminer où cela pourrait se produire. Mercredi midi, aucune alerte d’inondation ni aucune alerte de temps violent n’avaient été émises.

La région est cependant confrontée à des perspectives météorologiques dangereuses, notamment les comtés de Winnebago, Boone, McHenry, Lake, Ogle, Lee, DeKalb, Kane, DuPage, La Salle, Kendall, Grundy, Kankakee et Will. Les perspectives durent jusqu’à mardi.

Mercredi matin, les températures ont démarré rapidement. Certaines régions ont signalé des températures aussi basses que les années 20 et 30, a déclaré Baker.

Les zones au sud du couloir I-80 connaîtront des sommets allant du bas des années 60 au milieu des années 60 et peut-être au milieu des années 70 jusqu’à jeudi, a déclaré Baker. Pour ceux au nord de la I-88, les températures seront légèrement plus fraîches, prévues au milieu des années 50 et dans les années 60.

« Une période de récupération est attendue pour le week-end, avec encore des 50 pour samedi et dimanche », a déclaré Baker.

Les températures nocturnes seront plus chaudes que mercredi, selon les prévisions, mais chuteront à nouveau jusqu’à 40°C au cours du week-end et la semaine prochaine.