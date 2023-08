Pluie de météores perséides 2023: comment la regarder

Les observateurs du ciel pourraient être vus de leur vie ce week-end, car l’une des pluies de météores les plus actives et les plus impressionnantes aura lieu à un moment où la lune est à peine visible.

« Perséide est l’une des meilleures pluies de météores que vous puissiez observer », a déclaré vendredi Denis Vida, astronome et chercheur en physique des météores à l’Université de Western, à CTV News Channel. « Cependant, cette année… il va faire beau et sombre. »



QUAND S’ATTENDRE À L’ACTIVITÉ

Si vous voulez profiter des meilleures vues, vous devrez vous lever tard ou vous lever tôt – la meilleure partie de la pluie de météores ne sera que tôt le matin – peut-être même dès 4h30 du matin.

« Tôt dans la soirée et le samedi soir, vous devriez pouvoir en voir environ un toutes les deux minutes », a déclaré Vida à Marcia MacMillan.

Mais il dit que d’ici dimanche, ces taux vont augmenter « à environ un par minute ou même plus ».



OÙ VOIR LA DOUCHE

Vous devrez vous éloigner des sources lumineuses terrestres, ce qui signifie que les citadins devront faire un voyage dans un endroit moins pollué par la lumière.

Mais Vida conseille « tant que les spectateurs vont quelque part » en dehors du centre-ville, il est probable que vous verrez de l’activité, mais « plus il fait sombre, mieux c’est ».



COMMENT OBTENIR LA MEILLEURE VUE

Il y a aussi une routine de préparation rapide que Vida recommande si vous voulez obtenir la meilleure vue : passez 10 minutes dans l’obscurité totale avant de regarder le ciel, ce qui aidera vos yeux à activer la « vision nocturne ».

« Il est vraiment facile de perdre si vous regardez quelque chose de très brillant. »



Regardez l’intégralité de l’interview en cliquant sur la vidéo en haut de cet article.