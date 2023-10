Plug Power, Exxon Mobil, Pioneer, Novo Nordisk et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux en matière de trading avant commercialisation.

Branchez l’alimentation — Le stock de batteries a augmenté de près de 6 % après que la société a prévu une forte augmentation de ses revenus d’ici 2027 pour atteindre environ 6 milliards de dollars, selon un dossier réglementaire.

Timken — Les actions ont chuté d’environ 2 % à la suite d’un abaissement de la note par Bank of America, sous-performant de neutre, l’analyste Michael Feniger notant des inquiétudes concernant l’évolution des stocks.

Take-Two interactif — Take-Two Interactive Software a augmenté d’environ 1% après que Raymond James a amélioré le titre pour surperformer et a exprimé son optimisme quant à son avenir à court et moyen terme. La société a cité une voie vers des versions plus cohérentes et une évaluation raisonnable basée sur la sortie prochaine de Grand Theft Auto 6 de la société.

DaVita , Novo Nordisk — Les actions du fournisseur de services de dialyse ont chuté de 15 % suite à l’annonce de l’efficacité d’Ozempic dans l’étude de Novo Nordisk sur le traitement des maladies rénales. Les actions de Novo Nordisk ont ​​augmenté de 3,1 %.

Exxon Mobil, Ressources naturelles pionnières – Les actions d’Exxon Mobil ont chuté de plus de 1 % avant la commercialisation après que la société a accepté d’acheter Pioneer pour près de 60 milliards de dollars, soit 253 dollars par action, dans le cadre d’une fusion entièrement boursière. Pendant ce temps, les actions de Pioneer ont augmenté de 2,5 %. Exxon a déclaré que le volume de production dans le bassin permien ferait plus que doubler après la conclusion de l’accord.

Humain — Les actions ont légèrement baissé après que Humana a déclaré Bruce Broussard quittera ses fonctions de PDG au second semestre 2024.

Sherwin-Williams — Les actions de l’entreprise de peinture ont chuté de moins de 1 % après que Serwin-Williams ait dit Heidi G. Petz assumerait le rôle de directrice générale à compter du 1er janvier 2024. Petz conservera également son rôle de présidente après avoir assumé les fonctions de PDG.

CSX — Les actions ont ajouté près de 2 % après une mise à niveau vers une surpondération de JPMorgan. La société a déclaré que CSX représente « la meilleure opportunité de croissance à court terme » parmi les valeurs ferroviaires américaines.

Amgen — Le titre biotechnologique a augmenté de 0,6 % suite à une mise à niveau pour surperformer de Leerink Partners, l’analyste David Risinger soulignant un potentiel de revenus à long terme de 19,3 milliards de dollars.

