Plucky Squire, Far Cry 5 et bien d’autres arrivent sur PS Plus la semaine prochaine

J’ai de bonnes nouvelles pour vous tous, les sauvages Monsieur Moustique fans. Le jeu étrange de la PS2 mettant en scène un petit moustique qui suce le sang des gens arrive enfin sur PS4 et PS5 plus tard ce mois-ci. Oh, et d’autres jeux au look cool aussi, comme Écuyer courageux et Far Cry 5.

Les meilleures révélations des Game Awards 2023

Le 11 septembre, PlayStation officiellement annoncée la prochaine série de jeux PS Plus Extra et Premium qui seront ajoutés au catalogue de jeux du service. Ces nouveaux jeux seront disponibles à partir du 17 septembre.

Le jeu auquel j’ai probablement le plus hâte de jouer parmi ceux de ce mois-ci est L’écuyer courageuxCe jeu, qui combine un gameplay et un art 2D et 3D dans un seul et même jeu au look radical Zelda-comme une expérience, est sur mon radar depuis longtemps maintenant. Je veux aussi crier Nuit dans les boisun très, très bon jeu d’aventure axé sur la narration qui donne l’impression qu’il vaut la peine d’être joué plus que jamais en 2024.

Enfin, n’oublions pas le fait que Monsieur Moustiqueun jeu PS2 bizarre de 2001, arrive sur PS5 et PS4. Le personnage vient d’apparaître dans Robot Astroalors peut-être que quelqu’un chez PlayStation est juste un grand vieux Monsieur Moustique malade. Et à cette personne, je dis : merci. Je suis heureux que davantage de personnes puissent découvrir ce jeu étrange. Cela signifie également qu’il sera plus facile que jamais de jouer au jeu de combat de vélo caché enfoui dans Monsieur Moustiqueo. C’est vraiment une époque formidable pour être un joueur.

Le jeu caché dans Monsieur Moustique

Quoi qu’il en soit, voici la liste complète des jeux ajoutés au PS Plus et à ses différents niveaux le 17 septembre :

PlayStation Plus Extra et Premium

L’écuyer courageux

Sous les vagues

Nuit dans les bois

Tchernobylite

Football Wild Card

Ingénieurs spatiaux

Route 96

Ben 10

Far Cry 5

PlayStation Plus Premium uniquement

Fouet à pistolet (PSVR2)

Agent secret Clank

Artilleur du ciel

Monsieur Moustique

N’oubliez pas que pour accéder à ces jeux, les télécharger et y jouer, vous devez être abonné au niveau PS Plus Extra ou Premium. Et si votre abonnement expire à l’avenir, vous ne pourrez plus jouer à ces jeux.

.