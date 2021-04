Les bains publics de Dunton Hot Springs – Photo gracieuseté de Dunton Hot Springs

Note de 10Best: Renseignez-vous auprès des entreprises et des attractions individuelles avant de partir, en raison des fermetures sporadiques dues au COVID-19.

Le Colorado est célèbre pour sa neige, mais ce que de nombreux visiteurs ne réalisent peut-être pas, c’est que c’est aussi l’un des meilleurs endroits au monde pour faire chaud. Le Colorado abrite des dizaines de piscines thermales naturelles. Ces eaux thermales bouillonnent dans les montagnes de l’ouest du Colorado et regorgent de minéraux sains.

Un road trip aux sources chaudes n’est pas seulement agréable et pittoresque, mais il est également excellent pour votre santé. Les amateurs de sources chaudes connaissent peut-être la simple boucle des sources chaudes du Colorado (entre Buena Vista, Pagosa Springs, Steamboat Springs et Glenwood Springs), mais elle s’arrête à quelques-uns des meilleurs joyaux du sud du Colorado.

Nous avons conçu notre propre boucle de sources thermales originale et étendue afin que vous puissiez découvrir toutes les meilleures sources chaudes du Colorado, du haut de l’état au bas et en arrière.

Ce voyage couvre un peu moins de 1000 miles au total sur neuf jours, commençant et se terminant à Denver. Vous visiterez au moins 16 sources chaudes différentes, des piscines privées dans une ville fantôme, à une piscine de sources chaudes pour les familles avec un toboggan aquatique, en passant par les piscines directement sur la rivière tumultueuse. Vous vous baignerez sous les étoiles ouvertes, dans des grottes souterraines et même complètement nu (si vous avez plus de 18 ans et plus).

Bien que cette boucle soit prévue sur neuf jours, vous pouvez l’étendre à tout moment et rester plus longtemps, en particulier dans les villes avec plusieurs destinations de sources chaudes, telles que Ouray. Bien que bon nombre de ces sources chaudes soient ouvertes toute l’année, ce voyage est le mieux adapté aux températures plus chaudes en raison des routes de montagne qui peuvent être impraticables ou dangereuses par temps froid.

Voici notre façon préférée de découvrir les meilleures sources chaudes du Colorado.

Cottonwood Hot Springs – Photo gracieuseté de Aimee Heckel

Jour 1: Denver à Buena Vista

2 heures et 30 minutes, 130 miles via US 285

Commencez votre voyage dans la petite ville de montagne de Buena Vista, avec une nuit aux sources chaudes de Cottonwood. L’hôtel en lui-même est loin d’être chic, mais ce que vous payez ici, ce sont les piscines de sources chaudes privées et calmes juste au pied d’une montagne et une chance de sortir du réseau.

L’hôtel ne dispose ni de télévision, ni de Wi-Fi ni de téléphone, il vous mettra donc dans le bon état d’esprit pour vous immerger dans la nature et vous évader.

Noter: Aucun alcool n’est autorisé à Cottonwood Hot Springs et il n’y a pas de nourriture sur place. Donc, pour le dîner, faites un court trajet en voiture jusqu’à Mount Princeton Hot Springs à Nathrop. Faites le plein ici au pittoresque Mary Murphy Steakhouse (ils sont ouverts toute la journée) et, pour le dessert, admirez la vue imprenable sur les baignoires du mont Princeton au bord de la rivière. Si vous voyagez avec des enfants, ils adoreront le grand toboggan aquatique et la rivière artificielle.

Springs Resort & Spa à Pagosa Springs – Photo gracieuseté de Aimee Heckel

Jour 2: Buena Vista à Pagosa Springs

2 heures et 45 minutes, 160 miles via US 285 et US 160

Dirigez-vous vers le cœur des montagnes de San Juan, où vous trouverez l’une des sources chaudes les plus célèbres du Colorado, Pagosa Springs, qui abrite la source chaude géothermique la plus profonde du monde. Trouvez-le au Springs Resort & Spa, où vous pourrez passer la nuit à quelques pas des 24 piscines du complexe, dont une piscine.

Les températures varient de 83 degrés rafraîchissants à 114 degrés intenses. Alors que les piscines sont ouvertes au public, les clients de l’hôtel bénéficient d’un accès 24h / 24.

Pagosa Springs abrite également d’autres sources chaudes. Si vous avez un budget limité, que vous voulez moins de monde et que vous ne voulez rien d’extraordinaire, il y a les sources thermales Healing Waters. Mais notre préféré est le Overlook Hot Springs Spa, qui ressemble à un ancien bain public victorien, avec des piscines sur le toit avec les meilleures vues de la ville.

Donnez une bière à la terre à la Riff Raff Brewing Company, qui fabrique des bières alimentées par la chaleur géothermique.

Box Canyon Lodge & Hot Springs – Photo gracieuseté de Aimee Heckel

Jour 3: Pagosa Springs à Ouray

3 heures, 130 miles via US 160 et US 550

Si vous pensez que la route vers Ouray est pittoresque, attendez de tomber dans le canyon de la boîte qui embrasse cette charmante ville de montagne. Ouray n’est pas seulement l’une des plus belles villes du Colorado; il abrite également cinq sources chaudes différentes.

Séjournez au Box Canyon Lodge & Hot Springs, rustique et simple, pour ses petits bains thermaux privés en séquoia.

De plus, ne manquez pas ce que nous pensons être la source chaude la plus puissante du Colorado au Historic Wiesbaden Hot Springs Spa and Lodgings. Cette destination de joyau caché comprend des grottes de vapeur de sources chaudes calmes et peu fréquentées. Après un moment paisible sous terre dans l’obscurité sous l’hôtel, vous en ressortirez transformé.

Pour l’extrême opposé de l’expérience des sources chaudes, la piscine et centre de remise en forme animée d’Ouray Hot Springs possède des zones de plongée, deux toboggans aquatiques, un parcours d’obstacles, un mur d’escalade, une piscine d’entraînement, des piscines, une cascade à débordement et des tonnes d’action.

Faites le plein au restaurant Outlaw, qui ressemble à un saloon à l’ancienne et sert de bons steaks. Bonus: brunch, sept jours sur sept, avec un bar Bloody Mary le week-end.

Bains publics de Dunton Hot Springs – Photo gracieuseté de Dunton Hot Springs

Jour 4: Ouray à Dunton Hot Springs

2 heures, 75 miles via CO 62 et CO 145

Plongez dans l’histoire du Colorado et séjournez dans l’une des destinations les plus uniques de l’État: Dunton Hot Springs Resort. Il s’agit d’une vraie ville fantôme qui a été rénovée et transformée en une retraite de luxe, avec un accès privé aux sources chaudes.

Sentez-vous comme si vous aviez reculé dans le temps en séjournant dans l’ancienne cabane d’un mineur et en vous promenant dans cette bulle historique soigneusement préservée. Dunton est tout compris, vous avez donc de la nourriture, des boissons et des activités de plein air à portée de main. Détendez-vous sur le hamac dans les bains d’inspiration historique entre deux baignades dans la piscine embuée.

Ou restez au Dunton River Camp à proximité, avec des tentes en toile glamour sur la rivière Dolores. «Glamp» avec eau courante, toilettes privées, lits douillets et «service d’étage»; votre accompagnateur vous apportera des recharges de champagne toute la journée pendant que vous vous prélasserez sur votre porche entouré d’arbres imposants.

Sources chaudes de Durango – Photo gracieuseté de Aimee Heckel

Jour 5: Dunton Hot Springs à Durango

2 heures et 15 minutes, 85 miles via CO 38 et US 160

Dans le sud, cela vaut le détour dans la ville universitaire de Durango. Séjournez au spectaculaire Strater Hotel de l’époque victorienne, qui perpétuera l’ambiance de Dunton: le Far West rencontre le luxe. Prenez un repas décontracté mais étonnamment savoureux à Carver Brewing Company, en plein centre-ville sur la rue principale.

Ensuite, obtenez votre solution de sources chaudes au Durango Hot Springs Resort and Spa récemment rénové. Ce spa à flanc de montagne prétend être la seule source chaude au monde à infuser son eau de bulles d’oxygène purifiantes de nano-mètres et de micro-mètres. Cela signifie une propreté ultra sans produits chimiques. Bonus: ces eaux n’ont pas non plus l’odeur puante de soufre d’oeuf pourri.

Les pittoresques sources chaudes de Durango offrent 26 plans d’eau différents, dont 16 piscines de trempage, une tour de pluie, un sentier pédestre de réflexologie sous-marine, une piscine, un bassin profond et huit baignoires privées en cèdre.

Un aperçu des sources chaudes d’Orvis – Photo gracieuseté d’Aimee Heckel

Jour 6: Durango à Ridgway

2 heures, 81 miles via US 550

Il est temps de revenir vers le nord et, en cours de route, de faire une halte surprenante dans la petite ville de Ridgway, juste à l’extérieur d’Ouray. Ici, vous trouverez l’un des joyaux des sources chaudes les moins connus du Colorado: Orvis Hot Springs.

De l’avant, vous ne le sauriez jamais, mais derrière le bâtiment, vous vous sentirez comme si vous étiez entré dans le jardin d’Eden, avec un aménagement paysager luxuriant, des fleurs et des arbres en fleurs et des piscines disséminées sur le terrain, construites pour se fondre dans la nature.

Voici le truc, cependant: cette piscine est réservée aux adultes. Et c’est l’habillement facultatif. Si vous n’êtes pas prêt à laisser tomber vos pantalons en public, vous pouvez réserver des salles de sources chaudes privées. Et personne ne se soucie si vous portez des vêtements. Vous n’êtes pas obligé de le faire. Pour cette raison, aucune électronique n’est autorisée.

Vous pouvez également passer la nuit à Orvis. Assurez-vous de goûter à la nourriture au Taco Del Gnar, un restaurant décontracté proposant des tacos innovants. Beaucoup sont d’inspiration asiatique, comme les tacos coréens à côtes courtes.

Glenwood Hot Springs – Photo gracieuseté de Aimee Heckel

Jour 7: Ridgway à Glenwood Springs

2 heures 45 minutes, 170 miles via US 50 et I-70

Continuez à rouler vers le nord-est jusqu’à ce que vous atteigniez Glenwood Hot Springs. Aujourd’hui, vous passez d’un joyau caché à l’un des arrêts de sources chaudes les plus populaires du Colorado. En fait, Glenwood Hot Springs prétend avoir la plus grande piscine de sources chaudes au monde. Cela étant dit, il peut être assez emballé.

Donc, si vous recherchez une piscine avec un peu plus d’intimité, découvrez les sources thermales modernes d’Iron Mountain sur le fleuve Colorado ou les grottes souterraines de vapeur de Yampah.

Séjournez à l’hôtel historique Denver, idéalement situé à distance de marche des sources chaudes et des restaurants. Dînez au Co. Ranch House voisin, avec une ambiance occidentale et une cuisine américaine savoureuse.

Strawberry Park Hot Springs en hiver – Photo gracieuseté d’iStock / Faina Gurevich

Jour 8: Glenwood Springs à Steamboat Springs

2 heures et 15 minutes, 114 miles via I-70 et CO 131

Steamboat Springs est connue pour son ski en hiver, mais c’est aussi un spot de sources chaudes, surtout connu pour Strawberry Park Hot Springs. Ces sources chaudes se marient à merveille avec la nature; ils sont nichés au fond d’une forêt le long de la rivière. Tard dans la nuit, c’est réservé aux adultes et vêtements facultatifs, si vous avez toujours voulu compter les constellations nues dans un bain minéral chaud.

Alors que Strawberry Park est un trésor local, les familles apprécient les sources chaudes de la vieille ville, avec deux toboggans aquatiques de 230 pieds et un mur d’escalade.

Le toit d’une propriété Moving Mountains à Steamboat Springs – Photo fournie par Aimee Heckel

L’une des ressources les plus intéressantes de Steamboat Springs est une entreprise familiale locale appelée Moving Mountains. Cette entreprise relie les visiteurs à des propriétés luxueuses et indépendantes (pensez qu’Airbnb rencontre «MTV Cribs»). Séjournez dans un penthouse au dernier étage avec vue sur la rivière Yampa ou dans une villa tentaculaire au-dessus de la ville – des endroits auxquels vous n’auriez jamais pu accéder autrement.

Moving Mountains est livré avec un concierge pour vous aider à planifier votre voyage, de recommander où manger (comme notre préféré, Aurum Food & Wine) pour vous aider à organiser le transport vers les sources chaudes. Moving Mountains a été inspiré par le service européen de «chalet de ski traiteur».

Piscine de trempage à Pagosa Springs – Photo gracieuseté d’iStock / CampPhoto

Jour 9: Steamboat Springs à Denver

3 heures, 155 miles via US 40 et I-70

Après huit jours de trempage dans les eaux de sources chaudes, votre retour à Denver n’aura jamais été aussi relaxant. Bien que Denver ne dispose pas de sources chaudes naturelles, il dispose d’un nouvel hôtel luxueux dans le quartier branché des Lower Highlands de Denver.

Life House puise dans le Far West et l’histoire victorienne du Colorado pour inspirer son design, ce qui en fait un endroit mémorable pour conclure votre voyage. Découvrez également les échos des pionniers originaux du quartier dans le bar et le restaurant sur place.