Plongez dans le musée Astrup Fearnley d’Oslo

Musée Astrup Fearnley, Oslo, Norvège conçu par Renzo Piano Paul Allen/ Andfotography2

« Il est essentiel que l’art ne soit pas enfermé. Il doit être montré et expérimenté. Nous devons en tirer des leçons. » Hans Rasmus Astrup

Fondée en 1993 par le magnat du transport maritime norvégien et collectionneur d’art Hans Rasmus Astrup, la Musée Astrup Fearnley Le musée d’art contemporain d’Oslo abrite l’une des collections d’art contemporain international les plus complètes d’Europe. L’homme à l’origine du musée, un fervent collectionneur d’art moderne depuis les années 1960, souhaitait que le public puisse également profiter de sa collection. Aujourd’hui, la collection compte environ 1 500 œuvres et continue de s’agrandir grâce à un fonds créé par M. Astrup pour les achats en cours.

Le musée d’art moderne Astrup Fearnley à Oslo a été conçu par Renzo Piano Getty Images

Le remarquable musée au bord de l’eau, conçu par Renzo Piano (architecte du Pompidou à Paris, du Shard à Londres, du Whitney Museum of American Art et de bien d’autres icônes architecturales), est un incontournable pour les amateurs d’art et d’architecture lors de toute visite à Oslo. Il présente des expositions temporaires qui s’appuient sur l’impressionnante collection permanente ainsi que de nouvelles œuvres commandées à des artistes du monde entier. L’exposition temporaire actuelle, L’Assemblée du Deep West (jusqu’au 15 septembre 2024), premières d’artistes américains Le nouveau film de Cauleen Smith commandé par Astrup Fearnley.

Un bâtiment de « starchitecte« Renzo Piano

Gardar Eide Einarsson, Untitled (FT), 2017 une nouvelle acquisition en 2022 par le Musée Astrup Fearnley, Oslo Paul Allen/ Andfotography2

Depuis 2012, le musée est installé dans le bâtiment Renzo Piano du quartier réhabilité de Tjuvholmen, construit en béton, zinc et bois. Le musée a la forme d’un yacht et est équipé d’un gréement semblable à celui d’un navire nautique. Le nouveau quartier culturel où se trouve le musée, au sud-ouest du centre-ville d’Oslo, dispose également d’un parc de sculptures public, d’une plage de baignade et d’une promenade au bord de l’eau. Dans le prolongement du réaménagement du quartier d’Aker Brygge, site d’anciens chantiers navals, Tjuvholmen bénéficie d’un emplacement privilégié au bord de l’eau, avec vue sur le fjord et la ville.

Collection permanente du musée Astrup Fearnley

Acquisition récente d’Astrup Fearnley, l’installation à grande échelle de Børre Saethre, My Private Sky (2001), a été exposée pour la première fois au musée en 2001 et a maintenant été reconstruite. Christian Øen

Les œuvres sont présentées dans dix salles réparties sur deux bâtiments, à commencer par la collection permanente sur la rive nord du canal qui traverse le site en son milieu, reliant au rez-de-chaussée, sous l’escalier principal et la place, le bâtiment de bureaux et sa collection d’art privée. Au sud, au-dessus d’une passerelle traversant le canal, se trouve l’espace du musée pour les expositions temporaires. L’espace de la galerie s’étend sur deux étages, offrant au visiteur une gamme variée d’espaces et de volumes à découvrir, façonnés par la courbe du toit en pente et éclairés par une verrière spectaculaire. Une acquisition récente, l’installation à grande échelle de Børre Saethre, Mon ciel privé (2001), exposée pour la première fois au musée en 2001, a été reconstituée. Dotée d’une salle d’ouverture et de fermeture avec une licorne à l’intérieur, cette pièce intrigante crée un environnement à la fois séduisant et dérangeant, s’inspirant de l’histoire du cinéma et du genre de la science-fiction. Une terrasse extérieure sur le toit offre un espace d’exposition généreux pour les sculptures et les vues sur la ville.

Sculpture de Jeff Koon au musée Astrup Fearnley, Oslo Musée Astrup Fearnley

Le musée Astrup Fearnley conserve sa popularité en remaniant régulièrement ses expositions, en plaçant les œuvres dans de nouvelles constellations et de nouveaux contextes. La collection comprend des œuvres importantes d’artistes tels que Matthew Barney, Félix González-Torres, Rachel Harrison, Damien Hirst, Jeff Koons, Glenn Ligon, Sigmar Polke, Cindy Sherman, Børre Sæthre et Wolfgang Tillmans.

L’installation « Mère et enfant (divisés) » de Damien Hirst, 1993, exposée au musée Astrup Fearnley à Oslo, Norvège alliance photographique via Getty Images

M. Astrup était un collectionneur avisé, connu pour investir dans des artistes au début de leur carrière. Par exemple, « Mother and Child Divided » de Damien Hirst, 1993, est l’œuvre originale, tandis que l’œuvre exposée à la Tate Modern de Londres est une copie réalisée en 2007.

L’Assemblée du Deep West par Cauleen Smith

L’Assemblée du Deep West par Cauleen Smith au Musée Astrup Fearnley, Oslo Paul Allen/ Andfotography2

Jusqu’au 15 septembre 2024, l’exposition personnelle des œuvres de l’artiste et cinéaste multidisciplinaire américain Cauleen Smith est à la fois émouvante et captivante. Elle est connue pour ses œuvres visionnaires qui s’inspirent du cinéma expérimental des années 1960 et 1970, des films et de la littérature de science-fiction et de l’expérience et de la pensée afro-diasporiques.

Cauleen Smith, L’Assemblée du Deep West, Musée Astrup Fearnley, Oslo Christian Oeen

Cette exposition personnelle offre une vue complète de la production prolifique de Smith et présente en avant-première son dernier film, L’Assemblée du Deep West (2024), commandé par le musée Astrup Fearnley. Ce film fascinant combine musique, poésie, improvisation et narration pour explorer les concepts de temps géologique et de noirceur tels que camouflés dans l’image, la chanson et la parole par des créateurs noirs et bruns. Incorporant des images de formations géologiques telles que des grottes de lave, des caldeiras et des dômes de sel, ainsi que des reliefs créés par l’homme tels que d’anciens tumulus Choctaw, le film explore les pratiques culturelles noires comme apparentées aux traditions autochtones. L’exposition comprend également une nouvelle installation vidéo à grande échelle dans l’espace à double hauteur du musée, ainsi que les bannières textiles, les dessins et la récente série de sculptures de l’artiste composée de grandes bougies coulées à la main. À l’étage, Smith a intégré une salle de lecture dans l’espace d’exposition avec des livres et des disques (et une platine que les visiteurs peuvent utiliser).

Expositions à venir

Sigmar Polke sur le mur du fond du musée Astrup Fearnley, Oslo Paul Allen/ Andfotography2

Au musée, il y aura Entre les rivières (18 octobre 2024 – 12 janvier 2025) une exposition collective de 12 artistes contemporains qui répondent à la place des rivières dans nos vies à un moment où elles sont profondément remodelées par l’activité humaine. Et en février 2025, le musée présentera Des mensonges, des secrets et du silence une exposition photographique personnelle de l’artiste norvégienne Frida Orupabo.

Musée Astrup Fearnley, Strandpromenaden 2, 0252 Oslo Tél +47 22 93 60 60 Ouvert du mardi au dimanche de 11h00 à 17h00. Entrée 150 couronnes (14 USD). Concessions disponibles et entrée gratuite avec un Oslo Pass de Visit Oslo.