Plongez dans le monde des SmartThings à Future Gen House – Samsung Global Newsroom

Après le son d’une notification push, une scène pour une bataille de danse, accompagnée de lumières vives, apparaît devant vous et vos amis. Ce n’est qu’une petite partie de l’expérience virtuelle moderne disponible à la Future Gen House.

La Future Gen House est un endroit où la génération Z (Gen Z) peut être complètement immergée dans une expérience hyper-connectée fournie par SmartThings de Samsung Electronics.

SmartThings offre une expérience complète d’appareils connectés qui s’adapte au style de vie de l’utilisateur. Il connecte non seulement les produits et services Samsung, mais également d’autres appareils intelligents. Les appareils tels que les téléviseurs, les réfrigérateurs, les machines à laver, les climatiseurs et autres sont tous connectés de manière organique pour créer un espace et une expérience personnalisés en fonction des besoins de l’utilisateur.

Pour familiariser et connecter la génération Z à SmartThings, Samsung a créé la Future Gen House.

Basée sur la tendance populaire de la génération Z de partage de maison, la Future Gen House est équipée d’une multitude de produits Samsung tous connectés à SmartThings.

À l’intérieur de la Future Gen House, chaque espace est conçu et organisé autour de l’une des cinq catégories d’intérêt différentes de la génération Z, notamment les jeux, les divertissements, les sports et le fitness, la cuisine et le design. Il existe également des espaces partagés, dont un salon et une salle à manger, où les visiteurs peuvent dialoguer et interagir les uns avec les autres.

Les employés de Samsung de la génération Z du Future Generation Lab, les influenceurs de la génération Z et les étudiants ont emménagé et ont vécu ensemble dans la maison pendant deux semaines. Pendant leur séjour à la Future Gen House, ils ont interagi avec les produits Samsung et SmartThings et ont créé des scénarios uniques basés sur leurs propres préférences et modes de vie.

Jetez un œil à certaines des expériences passionnantes et uniques que les visiteurs de la génération Z ont vécues dans la Future Gen House dans les vidéos ci-dessous :



Bataille de danse à distance : organisez des batailles de danse en ligne en temps réel avec vos amis



Lorsqu’un ami vous envoie un mot-clé spécifique, le mode de danse à distance prédéfini est automatiquement activé grâce à la reconnaissance des mots-clés. Le Sero, le téléviseur intelligent 4K de Samsung et l’éclairage intelligent sont allumés, et l’écran du smartphone se connecte au Sero via la fonction Smart View pendant l’appel vidéo.

Maintenant, il est temps de profiter de la bataille de danse à distance avec vos amis. Vous pouvez changer la couleur de l’éclairage à l’aide d’un bouton intelligent pour définir l’ambiance. En utilisant SmartThings, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience hyper-connectée avec leurs proches, même lorsqu’ils sont loin.

Votre salle de sport, ma salle de sport, notre salle de sport : créez votre propre salle de fitness en identifiant simplement votre smartphone



Transformez une salle de fitness partagée en votre propre salle de sport à domicile avec SmartThings. Attachez simplement votre smartphone à l’autocollant NFC sur le mur et profitez de votre propre mode fitness personnalisé. Le mode fitness, prédéfini par les utilisateurs, propose des activités telles que la danse, le yoga et le mode boxe. Vous pouvez faire de n’importe quel endroit votre propre espace personnalisé avec SmartThings.

Sur Fête d’anniversaire : une façon super simple de préparer une fête surprise



Au moment où vous éteignez la cuisinière après avoir préparé un repas pour l’anniversaire de votre ami, le mode fête d’anniversaire prédéfini est activé. Un message de joyeux anniversaire s’affiche sur l’écran de The Frame, la télévision lifestyle de Samsung, et l’espace où se déroulera la fête se pare de lumières. Grâce à ce paramètre de mode fête d’anniversaire simple à utiliser dans SmartThings, les utilisateurs peuvent profiter de moments précieux et créer des souvenirs plus durables lors d’occasions spéciales.

SmartThings Mural Challenge : créez votre propre murale en un clic sur le bouton S Pen



Avec SmartThings, vous pouvez apporter vos propres œuvres d’art dans une pièce et créer une fresque avec. D’un simple clic sur le bouton S Pen, le préréglage du mode de dessin mural crée une ambiance optimale qui vous permet de concevoir une peinture murale. Lorsque la Galaxy Tab S8+ est connectée au Freestyle, le projecteur portable et facile à utiliser de Samsung, vous pouvez projeter votre œuvre d’art sur le mur et simplement dessiner dessus, ce qui vous donne la possibilité de créer facilement une nouvelle œuvre d’art.

Les scénarios SmartThings créés à la Future Gen House en Corée et au Royaume-Uni ont été transformés en vidéos et partagés en une série de 30 épisodes. Ces vidéos utilisent un style de montage rapide, un style populaire parmi la génération Z, ainsi que des chansons addictives et accrocheuses qui répètent des messages clés tels que “Future Gen House”, “SmartThings” et “#LiveYourFree”. Ces vidéos sont disponibles sur les comptes officiels Instagram, TikTok et YouTube de Samsung, ainsi que sur les comptes Instagram ou TikTok des influenceurs participants à partir du 11 août. Au cours du second semestre de cette année, le Future Generation Lab ouvrira la Future Gen House à plus de pays, y compris ceux d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est.