Plongez dans des époques révolues fascinantes avec la série « Urban Glitch » de Jeff Bartels — Colossal

À l’époque où il avait 50 ans, Jeff Bartels (auparavant) il pensait de plus en plus à la mémoire et à la nostalgie. « Il m’est venu à l’esprit que je pouvais me souvenir de certaines choses de mon passé avec précision, alors que d’autres souvenirs étaient mélangés ou même erronés », raconte-t-il à Colossal. « J’ai donc décidé d’explorer cette confusion. »

La série en cours de Bartels Glitch urbain se compose de cinq peintures à ce jour, chacune se concentrant sur différentes années du passé récent, allant de 1979 à 2001. Chaque composition minutieusement détaillée met en valeur la culture pop de l’époque, des dernières voitures et produits aux passe-temps, à la musique et à la mode.

Détail de « Urban Glitch 1983 »

Les bâtiments imaginaires s’empilent les uns sur les autres et se connectent via des ponts, des plates-formes et des escaliers rappelant MC EscherL’architecture mathématiquement déroutante de

Enfermés dans le temps et l’espace, comme si les scènes étaient « en panne », les centres urbains florissants de Bartels évoquent les images et les sons d’époques révolues. Les gens regardent dans leur réfrigérateur, promènent leur chien, jouent à des jeux d’arcade et admirent des peintures de Jean-Michel Basquiat ou l’œuvre phare de Damien Hirst de 1991, une requin tigre conservé dans une cuve.

L’artiste utilise un logiciel de modélisation 3D pour créer des références pour chaque tableau plutôt que des sources photographiques. « Il y a donc beaucoup de travail effectué sur mon ordinateur avant même que je prenne un pinceau et que je commence à peindre », dit-il. « De cette façon, je peux créer des scènes réalistes qui ne pourraient pas exister dans le monde réel. »

Chaque œuvre nécessite des centaines d’heures de travail en raison du processus minutieux de définition de chaque bâtiment, personnage et petite scène. L’artiste estime que « 1983 » a nécessité environ 850 heures de travail au total, et même si le temps consacré à l’œuvre à elle seule fait qu’il est « facile de s’épuiser… », dit-il, « je prévois de continuer la série avec au moins quelques autres. »

« Urban Glitch 1985 », huile sur toile, 76 x 76 cm

Détail de « Urban Glitch 1985 »

« Urban Glitch 1979 », huile sur toile, 76 x 76 cm

Détail de « Urban Glitch 1979 »

Détail de « Urban Glitch 1979 »

« Urban Glitch 1991 », huile sur toile, 76 x 76 cm

Détail de « Urban Glitch 1983 »

« Urban Glitch 2001 », huile sur toile, 76 x 76 cm

Détail de « Urban Glitch 2001 »