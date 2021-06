La semaine dernière, après que Kim Jong-un a déclaré que la Corée du Nord doit se préparer à « dialogue et confrontation » Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a qualifié les commentaires d’un « signal intéressant » et a ajouté que l’administration Biden « attendra de voir s’ils sont suivis d’une quelconque forme de communication plus directe avec nous sur une voie potentielle à suivre. »

Dans une déclaration mardi, cependant, Kim Yo-jong – qui est le directeur adjoint du département de la publicité et de l’information du Parti des travailleurs de Corée – a averti que les États-Unis ne devraient pas trop espérer.

« J’ai entendu la nouvelle que le conseiller américain à la sécurité nationale avait mentionné qu’il considérait la position envers les États-Unis comme un » signal intéressant « , » a-t-elle écrit, avant de citer un proverbe coréen qui dit : « Dans un rêve, ce qui compte le plus, c’est de le lire, pas de l’avoir. »

« Il semble que les États-Unis puissent interpréter la situation de manière à se réconforter », a-t-il ajouté. Kim a poursuivi, avant de conclure : « L’attente, qu’ils ont choisi de nourrir à rebours, les plongerait dans une plus grande déception. »

La Corée du Nord a refusé d’engager le dialogue avec les États-Unis depuis que le président Joe Biden a repris la Maison Blanche à l’ancien président Donald Trump, qualifiant les tentatives de parler d’un « truc pas cher. »

Le premier vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Choe Son Hui, a déclaré en mars que « Ce qui a été entendu des États-Unis depuis l’émergence du nouveau régime n’est qu’une théorie folle de » menace de la Corée du Nord « et une rhétorique sans fondement sur la » dénucléarisation complète « , » et a averti que le dialogue ne pourra reprendre qu’une fois que les États-Unis auront abandonné leur hostilité.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a lancé à plusieurs reprises l’attaque contre la Corée du Nord, accusant le pays de « abus systémiques et généralisés », et appelant la Chine à aider à persuader Pyongyang de se dénucléariser.

