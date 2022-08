Plonger dans le froid avec les “Ice Mermaids” du Maine

Un an auparavant, Caitlin Hopkins et Kelsy Hartley, qui avaient organisé le plongeon, avaient affiché des pancartes autour de leur communauté en majuscules : “VALENTINE’S DAY MERMAID SIGHTING !” Ils sont allés à leur plage locale et se sont mis à faire des queues de sirène, jouant sur les rochers et dans l’eau. Quelques familles ont amené leurs enfants pour assister à l’épisode; certains marcheurs hivernaux sur la plage étaient ravis, les autres confus.

Les gloires du système des parcs nationaux américains attirent des centaines de millions de visiteurs chaque année.

Ce jour-là, Caitlin et Kelsy ont commencé à s’appeler Two Maine Mermaids. Ils plongent toute l’année et à différents endroits, souvent en costumes ou en couronnes et pour célébrer les nouvelles lunes et les pleines lunes, en utilisant parfois le nom de groupe Ebb and Flow. “Nous avons commencé avec notre petit groupe célébrant les anniversaires, les solstices, les pleines lunes et tout ce à quoi nous pouvions penser dès le début de Covid”, a expliqué Caitlin Hopkins. « Certains jours, c’est serein, paisible et simplement apaisant. Parfois c’est la fête. Quoi qu’il en soit, l’eau nous donne toujours exactement ce dont nous avons besoin – elle ne manque jamais.