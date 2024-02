Plonger dans la photographie de la faune sous-marine avec Kristi Odom

Ambassadeur Nikon et photographe et vidéaste de renommée internationale Kristi Odom rejoint le Podcast PetaPixel cette semaine pour discuter de la photographie sous-marine. En plus de nous rejoindre pour parler boutique, Odom a également sélectionné et expliqué séparément ses trois meilleures images de 2023, dont l’une est, peut-être pas par hasard, une photo sous-marine.

Merci à notre sponsor podcast OM SYSTEM ! OM SYSTEM a dévoilé son dernier appareil photo phare le 30 janvier, l’OM-1 Mark II, qui s’appuie sur l’héritage de l’OM-1 original. Avec une taille de tampon doublée et des capacités impressionnantes de prise de vue séquentielle à grande vitesse (jusqu’à 50 ips avec mise au point automatique continue), le nouvel appareil photo offre des performances, une précision et une fiabilité de mise au point automatique améliorées.

La livraison étant prévue dans deux semaines, des informations privilégiées d’OM SYSTEM ont révélé qu’ils avaient prolongé leur promotion de précommande, initialement prévue pour se terminer le 26 février, maintenant prolongée jusqu’à la fin mars. Précommandez votre corps ou kit OM-1 Mark II avant le 31 mars et profitez d’une batterie BLX-1 complémentaire supplémentaire. Regroupez votre achat avec certains objectifs pour économiser jusqu’à 300 $. Visite explore.omsystem.com/petapixel pour plus de détails!

La grande migration de l’océan

La photo préférée d’Odom en 2023 est son image de deux dauphins sous un banc de sardines. L’image sous-marine brillante raconte une histoire très puissante et offre des formes, des tons et des textures convaincants. Comme tant de superbes images sous-marines, la photo semble surnaturelle.

L’image a été prise « au large des côtes sud-africaines pendant la pêche à la sardine », explique Odom à PétaPixel. « Chaque année, les sardines et autres petits poissons nagent ensemble en masse, formant souvent des boules d’appât. Cela amène les requins, les dauphins, les oiseaux et les baleines. Il s’agit essentiellement de la grande migration de la mer. »

Une partie de l’obscurité relative de l’image est due au fait que l’eau sous-marine est simplement plus sombre, mais une grande partie est due au style personnel et aux choix créatifs d’Odom.

« Une grande partie de ma tonification reflète mon style personnel », dit-elle. « Mes images ont tendance à être un peu sombres, avec des reflets qui attirent le regard sur les sujets. »

« J’utilise des histogrammes tout au long de mon processus, de la prise de vue au montage. J’aime le fait que mon Z9 me permette de les voir pendant la prise de vue ; Lightroom et Photoshop affichent également des histogrammes. La majorité de mes images, une fois traitées, ont un histogramme très similaire.

Elle tient également à noter qu’elle a supprimé la rétrodiffusion de l’image pour garantir un arrière-plan propre. Ce fond épuré met également en valeur l’utilisation experte par Odom de l’espace négatif tout au long de son travail.

« Sous l’eau, je vois l’océan et son immensité comme faisant partie du récit. C’est pourquoi j’ai décidé de l’inclure ici », explique le photographe. “Ces dauphins et la boule d’appât vers laquelle ils nageaient étaient en fait assez petits au milieu du grand océan.”

Abeilles boliviennes : des années de travail

«Cette image m’a pris trois ans et plusieurs voyages en Bolivie pour la réaliser», explique Odom. “C’était super difficile.”

L’image fait partie d’un une histoire beaucoup plus vaste de réhabilitation suite à la déforestation en Amazonie. Cette abeille spécifique, une espèce indigène de Bolivie appelée Tetragonisca angustula, connue localement sous le nom de « senorita », ne mesure que quatre à cinq millimètres.

Odom a fait appel à son collègue expert Nikon, Paul Van Allen, représentant du NPS, pour obtenir de l’aide. L’excellent autofocus de son Z9 a également aidé.

« Mes réglages de mise au point automatique étaient les suivants : AF-C, AF zone large avec suivi des oiseaux, qui ont fonctionné à merveille sur ces petites abeilles. »

Pour obtenir l’incroyable dynamisme de l’image, Odom a utilisé plusieurs lumières artificielles, notamment un flash Nikon SB-5000, un Nikon SB-910 et un bâton lumineux Godox. Elle contrôlait ses flashs Nikon à l’aide de la télécommande WR-R11a. Odom a également utilisé une toile de fond en tissu noir.

« J’ai travaillé avec un expert en abeilles pour m’assurer que l’installation du tissu noir ne gêne en rien les abeilles », ajoute-t-elle.

« J’ai utilisé le bâton lumineux pour montrer le chemin puis en utilisant la bonne durée de flash, que j’ai atteinte en réglant les flashs à 1/8ème de puissance, j’ai utilisé le WR-R11a pour déclencher le SB-5000. La lumière du SB-5000 a déclenché le SB-910.

B&H Photo and Video était sur place et Odom l’enregistrait dans le cadre d’une prochaine série de vidéos en cinq parties sur la faune. Le processus complet sera donc présenté dans l’un des épisodes. « Gardez l’œil ouvert », conseille Odom.

Des bébés guépards regardent leur maman

Pour un changement total de rythme, la troisième photo préférée d’Odom en 2023 provient d’une aventure matinale dans le parc national de Tsavo Est au Kenya.

«Ils regardent leur mère», dit Odom à propos des jeunes guépards photogéniques. “Ils se levaient pour marcher vers elle, puis ils s’en allèrent ensemble dans la vaste savane.”

«Je suis tellement attiré par la façon dont les frères et sœurs guépards travaillent ensemble, apprennent ensemble et jouent ensemble. C’est incroyable à voir.

“Dans ce cas, ils étaient tous concentrés au même endroit et se sont levés ensemble pour marcher vers elle, mais se sont levés à des vitesses différentes – montrant leur unité, mais qu’ils sont toujours des individus.”

«J’ai eu de la chance que cette photo ait attiré l’attention des trois yeux», explique Odom.

Alors qu’Odom aurait pu opter pour un champ de vision plus large et peut-être prendre maman dans le cadre, elle a choisi de la laisser de côté parce qu’elle était entourée d’éléments très distrayants et qu’elle ne correspondait pas au récit global.

“Pour moi, l’histoire se trouve dans ses trois petits.”

Le récit de voir les trois oursons regarder hors du cadre et se demander ce qu’ils regardent est vraiment convaincant. Conteur visuel expert, Odom sait comment tout organiser parfaitement dans le cadre pour raconter la meilleure histoire, ce qui implique souvent de décider quoi faire. pas à inclure dans l’image.

Elle sait également à quel point un bon arrière-plan est important pour une image.

« J’utilise vraiment beaucoup une faible profondeur de champ pour rendre les arrière-plans plus texturés et moins distrayants. Il est important de faire preuve de sens du lieu, mais de ne pas trop détourner le regard des sujets principaux.»

« Il est important de regarder tout autour de votre cadre avant de prendre chaque photo », ajoute-t-elle. “Tout ce qui se trouve à l’intérieur de ce cadre fait partie du récit, et tout doit fonctionner ensemble.”

Plus de Kristi Odom

Kristi Odom est photographe, éducatrice, ambassadrice Nikon et membre associée de la Ligue internationale des photographes de conservation.

PétaPixel a récemment parlé avec Odom et un jeune photographe en herbe qu’elle encadre, Devon Matthews, à propos de la migration des tarentules à La Junta, Colorado. Odom propose de nombreux conseils utiles aux photographes dans l’article.

Vous trouverez ci-dessous quelques autres de ses photos sous-marines, et encore plus de son travail est disponible sur elle. site web et sur Instagram.

Nous utilisons Riverside enregistrer Le podcast PetaPixel dans notre studio d’enregistrement en ligne.

Nous espérons que vous apprécierez le podcast et nous sommes impatients de savoir ce que vous en pensez. Si vous aimez ce que vous entendez, soutenez-nous en vous abonnant, en aimant, en commentant et en évaluant ! Chaque semaine, le trio parcourt les commentaires sur YouTube et ici sur PétaPixelmais si vous souhaitez leur envoyer un message pour qu’ils l’entendent, vous pouvez le faire via SpeakPipe.

Dans cet épisode

Crédits images : © Kristi Odom