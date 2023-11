Plonger dans cinq intrigues de début de saison des Knicks : véritable ou or des fous ?

C’était l’une des rares fois où Mitchell Robinson tenait la cour autour de son casier et parlait de cerceaux.

Robinson accueillera souvent les beatwriters de sa région après ou avant les matchs, discutant principalement de sujets qui conviennent mieux aux émissions spéciales de Netflix qu’au journalisme. Mais à une occasion la saison dernière, nous nous sommes plongés dans le basket-ball – en particulier, quels joueurs étaient les plus difficiles à combattre sur le bord.

La conversation a commencé à cause du prochain match des Knicks de New York contre les Milwaukee Bucks et le double MVP Giannis Antetokounmpo, dont les bras sont si longs et ses qualités athlétiques si écrasantes qu’il atteint le bord avec une force excessive. Mais Robinson – un monstre de 7 pieds – a déclaré Antetokounmpo plus facile à défendre au panier qu’on pourrait le penser, un concept extrêmement peu pertinent. Selon Robinson, contester un dunk ou un lay-up d’Antetokounmpo n’était pas aussi difficile que de faire la même chose contre un autre double MVP, Nikola Jokić.

Antetokounmpo essaie de vous forcer, ce qu’un autre géant, comme Robinson, pourrait combattre, a-t-il déclaré. Jokic, cependant, peut vous dominer grâce à son arsenal de mouvements de poteau rinky-dink qui combinent force et toucher.

Le processus de réflexion est logique, en particulier pour un jeune Robinson, qui volerait après les blocages dans l’espoir de mettre un seul doigt sur un tir. Mais aujourd’hui – même par rapport à la saison dernière où il s’est démarqué comme l’un des meilleurs centres défensifs de la ligue – Robinson est plus discipliné. Et il aura besoin de ce trait pour se démarquer mercredi lorsqu’il gardera quelqu’un qui peut lancer un tir au-dessus de lui mais aussi atteindre au-dessus de son épaule et utiliser les bras Play-Doh pour transformer ce qui devrait être un pied de 10 pieds en un lay-up.

L’arrivée des San Antonio Spurs en ville signifie que la sensation recrue de 7 pieds 4 pouces Victor Wembanyama sera également là. Et pendant une grande partie de la soirée, il sera le problème de Robinson, le test le plus intéressant de la jeune saison du joueur de 25 ans.

Il y a de fortes chances que Julius Randle garde le centre des Spurs Zach Collins pendant que Robinson harcèle Wembanyama, le haricot le plus coordonné au monde. Wembanyama s’étendra jusqu’à l’arc ou retirera les défenseurs du dribble. Robinson a historiquement eu le plus de difficultés avec les étirements à cinq et a excellé davantage autour de la peinture que loin de celle-ci. Mais ce n’est pas non plus le même homme que les Knicks ont employé au centre au cours des cinq dernières années.

On a l’impression que Robinson atteint son apogée. Au cours des sept premiers matchs de la saison, il a été meilleur que jamais.

Aucun joueur des Knicks n’a été plus stable que Robinson, qui a atteint de nouveaux niveaux de discipline et de physique. Ses mains sont toujours soit dehors, soit levées. Sa défense pick-and-roll, qui était plus forte que jamais il y a une saison, est désormais encore meilleure. Il s’est engagé dans le projet et utilise ses membres sans fin pour perturber les voies de dépassement. Les manieurs de ballon ont essayé de lui faire des passes rebondissantes à plusieurs reprises cette saison, seulement pour que ses pattes massives dévieront le ballon de basket.

Il ne chasse pas les blocs. Il passe aux ailes et s’y tient. Lors d’un jeu lors de la victoire 111-97 de lundi contre les Clippers de Los Angeles, il a dû affronter Kawhi Leonard, double MVP de la finale de la NBA, sur l’aile gauche, coincé avec lui au volant de la peinture, ne permettant pas à Leonard d’atteindre le bord et puis a tellement brouillé un tir déséquilibré que l’un des meilleurs buteurs du monde n’a même pas pu frapper le fer de près.

Il s’agit d’un Mitchell Robinson évolué, et rien n’indique qu’il ralentira.

Maintenant, la question devient : peut-il déranger un titan de 7 pieds 4 pouces qui domine le reste de la ligue mais qui n’est pas non plus aussi fort que lui ?

L’impressionnante défense de Robinson n’est qu’une tendance de début de saison qui mérite d’être surveillée, et on a certainement l’impression qu’elle est là pour rester. Alors que les Knicks sont à 3-4, examinons quatre autres scénarios et demandons s’ils sont réels ou s’ils sont de l’or des fous.

Le rebond offensif de Robinson

Bien sûr, nous revenons à Robinson, qui a saisi 15 rebonds lors de chacun des deux derniers matchs et mange les rebonds offensifs comme Oliver Twist souhaite seulement pouvoir le faire. Si Robinson devait maintenir cette domination pendant toute la saison, même Dennis Rodman et Moses Malone se demanderaient comment il a fait.

Robinson rassemble 20,9 pour cent des tirs manqués des Knicks lorsqu’il est au sol. Pensez-y comme ceci : plus d’un échec des Knicks sur cinq tombe entre les mains de Robinson – et cela n’inclut pas tous les cas où les défenses lui envoient trois gars juste pour l’éloigner du ballon de basket, ce qui fournit un rebond amical à un. des coéquipiers de Robinson.

Sept équipes ont un taux de rebond offensif pire que celui de Robinson. Il met hors-bord des unités entières de cinq hommes.

Juste au cas où vous ne seriez pas impressionné, si Robinson portait ce chiffre jusqu’à la fin de la saison, il battrait le record de Rodman en une seule saison pour le taux de rebond offensif (20,8%), que Rodman avait établi en 1994-95.

Il est difficile de prédire que la production de Robinson se maintiendra à ce point. Après tout, nous parlons de quelque chose qui n’a jamais été réalisé auparavant. Mais ce n’est pas comme si la gourmandise du verre était sortie de nulle part. Robinson a été superbe sur les planches offensives en 2022-23 lorsqu’il a réussi 18,3 % des ratés des Knicks alors qu’il était sur le terrain, le 12e meilleur taux de rebond offensif sur une seule saison de tous les temps.

Alors peut-être qu’il va juste mieux. Peut-être sommes-nous sur le point d’assister à la meilleure saison de rebonds offensifs de l’histoire de la ligue.

Mais d’ici là, je parie que ce chiffre plonge un peu dans le territoire de la saison dernière et que Rodman conserve son record pour le moment.

Prise de décision de RJ Barrett

Cela semble réel.

Barrett est revenu lundi d’une blessure au genou et a poursuivi son impressionnant rythme de début de saison. Son élan positif – qui a débuté lors des séries éliminatoires du printemps dernier et s’est poursuivi jusqu’à la Coupe du Monde FIBA ​​et les quatre premiers matchs de cette saison – ne s’est pas dissipé une fois qu’il a fait cette passe contre les Clippers :

Barrett reconnaît que Paul George lui donne la voie de droite, roule dans cette direction, ralentit lorsqu’il remarque le centre des Clippers Ivica Zubac sur son chemin, voit Randle ouvrir et lance une frappe dans le coin. Ce n’est pas la prise de décision de Barrett à l’ancienne, qui incluait autrefois une tête baissée et un tonneau vers le panier.

Une fois de plus, sa patience s’est démarquée contre LA, que ce soit parce qu’il faisait la bonne passe ou parce qu’il réagissait à la façon dont la défense bougeait au lieu de prédéterminer s’il allait conduire, passer ou tirer et comment il le ferait.

Barrett tire à 44 pour cent au-delà de l’arc à 3 points. Cette partie est de l’or pour les fous. Même s’il devient un meilleur bombardier à long rayon d’action qu’auparavant, personne ne grimpera aussi haut depuis si bas en un seul été. Mais les passes intuitives, le lay-up amélioré et le jeu généralement plus intelligent deviennent la norme – et c’est la principale raison pour laquelle il marque en moyenne 22,0 points par match grâce à une efficacité améliorée.

Tir épouvantable

Les Knicks, autrefois explosifs, ne peuvent pas marquer.

Une équipe qui a terminé à égalité au troisième rang en termes de points par possession il y a une saison et qui a ramené presque la même équipe est désormais avant-dernière dans la même statistique. Pourrions-nous finir par considérer la frénésie de seau de 2022-23 comme une valeur aberrante ?

Tout d’abord, le positif : nous savons que les Knicks ne termineront pas aussi bas en attaque. Randle ne tirera pas moins de 30 pour cent sur le terrain toute la saison, comme il l’a fait jusqu’à présent. Sa performance contre les Clippers, alors qu’il a récolté 27 points lors de sa meilleure performance cette saison, pourrait être le début d’un revirement. Si quelqu’un passe du All-NBA, comme Randle l’était en 2022-23, au joueur le plus dangereux de la NBA du jour au lendemain, son équipe est en chute libre.

Nous l’avons vu chez les Knicks – même si Randle n’est pas le seul problème.

Les Knicks créent des looks décents à 3 points, mais ils ne les coulent pas. Ils ne sont que 17ème en marques à longue portée et 23ème en pourcentage. Ce n’est pas comme s’ils étaient remplis de tireurs d’élite il y a une saison, mais l’engagement de New York envers le ballon en profondeur était l’une des raisons pour lesquelles son attaque a été un tel succès. La sélection des plans était la clé. Et alors que les défenses s’effondrent dans la peinture à chaque entraînement de Randle ou de Jalen Brunson, les Knicks ont la possibilité de créer des 3 plus ouverts et immobiles.

Cependant, il y a une raison pour laquelle les opposants les gardent de cette façon. Ils n’ont pas peur du tir à 3 points des Knicks. Une formation de départ composée de quatre joueurs qui sont à leur meilleur à l’intérieur de l’arc encourage les défenseurs à les étouffer lorsqu’ils se battent à ras de terre. Et cela a créé des négligences occasionnelles. Les Knicks retournent également le ballon plus qu’il y a un an.

Mais cela revient à réaliser des tirs. Les Knicks sont 23èmes avec un pourcentage de 3 points et bons derniers avec un pourcentage de 2 points, ce qui n’est pas une coïncidence compte tenu du manque d’espace en bas.

Cela tient en grande partie au démarrage lent de Randle. Tous les Knicks à part lui se combinent pour tirer 35 pour cent de profondeur, ce qui serait conforme à l’équipe de la saison dernière et se classerait 18e de la NBA si elle appartenait à une équipe, et 49 pour cent de 2, ce qui serait toujours le dernier de la NBA, mais les amènerait au moins dans le même domaine que le reste des cinq derniers.

Les Knicks ne grimperont peut-être pas à nouveau parmi les cinq premiers en attaque, mais ils ne pourraient pas avoir l’air aussi maladroits pendant toute la saison. Personne n’a tiré aussi mal, 46 %, sur 2 depuis les Lakers de Los Angeles 2015-2016, une équipe de 17 victoires qui était au gré de la dernière saison de Kobe Bryant.

Et si les Knicks peuvent simplement trouver un moyen de mieux marquer, comme ils l’ont fait lors de cette deuxième mi-temps contre les Clippers, ils pourraient avoir quelque chose à faire pour eux.

Le départ 3-4

C’est remarquable ce qu’un match peut faire pour l’ambiance alors qu’il est si tôt dans la saison.

Les Knicks peuvent perdre un match à domicile contre les Cavaliers de Cleveland, ravagés par les blessures, et le toit du Madison Square Garden va s’effondrer. Désormais, ils peuvent vaincre les Clippers de manière impressionnante, les battre par 18 en seconde période, regarder les réserves diriger un match de départ à Los Angeles. une programmation composée de quatre futurs membres du Temple de la renommée sort du bâtiment, et tout d’un coup, les choses redeviennent ensoleillées.

Sans me laisser emporter par le moment, je dirai que les Knicks ne devraient pas s’inquiéter.

Même si…