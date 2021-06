Plongeon de Durdle Door – Une fille «absolument dévastée» après avoir vu maman tomber à 150 pieds sur un raccourci de plage pendant des vacances en famille

UNE FILLE est « absolument dévastée » après avoir vu sa mère tomber de 150 pieds à sa mort alors qu’elle prenait un raccourci pour des vacances en famille à la plage, a déclaré un ami aujourd’hui.

Tahira Jabeen, mère de cinq enfants, qui avait la quarantaine, est tombée des falaises périlleuses qui font partie du célèbre monument de Durdle Door sur la côte du Dorset.

Tahira Jabeen est tombée à 150 pieds après que des témoins ont affirmé qu’elle avait essayé de prendre un raccourci vers le bas d’une falaise Crédit : JusGiving

Elle est tombée d’une falaise près du monument de Durdle Door Crédit : ©Graham Hunt

On l’a entendue crier « Je descends » avant de perdre pied sur des rochers lâches et de plonger.

Elle a travaillé comme conseillère de projet pour l’un des principaux cabinets de conseil en recherche sociale et en analyse comportementale du pays, MEL Research à Birmingham, West Mids.

Des copains de travail choqués lui ont rendu hommage comme « une femme merveilleuse au cœur d’or » et « bienveillante, joyeuse et toujours souriante ».

Son patron a déclaré: «C’est une tragédie et nous nous sentons tous profondément bouleversés pour sa famille. Sa fille était avec elle à l’époque et est absolument dévastée.

« Elle a été emmenée à l’hôpital mais je ne sais pas si elle est toujours là ou non.

« Une de mes collègues a été en contact avec sa famille. Tout est très brut et ils se sentent trop bouleversés pour en parler.

La fille de Tahira est restée « absolument dévastée » Crédit : Facebook

Elle était en vacances en famille dans la magnifique région balnéaire du Dorset Crédit : Apex

«Je crois qu’elle était partie avec l’une de ses filles qui a dans la vingtaine. Ils passaient des vacances ensemble. Elle a été témoin de ce qui s’est passé.

Elle a ajouté : « Tahira était une conseillère de contact, connue sous le nom de traceuse, sur l’un de nos projets et elle travaillait ici depuis 13 mois.

« Je suis son patron et avec ses collègues, je me sens très en colère. »

Tahira de Birminghams aurait tenté de prendre un « raccourci » vers la plage en marchant à Durdle Door, près de Lulworth, lundi après-midi.

Elle a été entendue crier «Je descends» sur le lieu touristique populaire avant de perdre pied et de plonger à mort sur la plage de Man O ‘War en contrebas.

Sa fille a été soignée pour choc sur les lieux par les ambulanciers.

La police du Dorset a confirmé que la mort n’était pas considérée comme suspecte.

La collègue de travail de Tahira, Azmah, a mis en place une collecte de fonds JustGiving pour aider à soutenir ses cinq filles. Jusqu’à présent, près de 3 000 £ sur un objectif de 4 000 £ ont été levés.

Azmah a posté : « Elle était un membre précieux de notre équipe. C’est une grande perte pour MEL Research d’avoir perdu un employé exceptionnel.

Elle l’a décrite comme une « personne attentionnée et joyeuse qui a perdu la vie dans un accident aussi tragique », ajoutant qu’elle était « une femme merveilleuse très aimée et regrettée avec un cœur en or et toujours heureuse et souriante ».

Elle a dit qu’elle laisse derrière elle « cinq belles filles qui ne pourront pas la remplacer ».