Plongée profonde des espoirs des Jets, partie 2 : Nikita Chibrikov, Thomas Milic et d’autres espoirs de la LNH

Les meilleurs espoirs de Winnipeg sont faciles à trier, n’est-ce pas?

Vous commencez par les quatre premiers : Chaz Lucius, Rutger McGroarty, Colby Barlow et Brad Lambert.

Vous démarrez un nouveau palier, en commençant au n°5, avec un défenseur : Declan Chisholm, Ville Heinola ou Elias Salomonsson.

Ensuite, vous réalisez que Chisholm a déjà 23 ans, a perdu son exemption de dérogation et est derrière huit défenseurs sur le tableau de profondeur de Winnipeg (pour nos besoins, il est âgé de notre liste des meilleurs espoirs, même si son avenir n’est pas clair). Vous pensez aux dons offensifs impressionnants de Heinola, mais vous les opposez à ses 22 ans et à son manque relatif de temps de jeu dans la LNH à ce jour. Vous commencez à vous demander si les qualités recherchées par les dépisteurs amateurs de Winnipeg ne sont pas les mêmes que celles recherchées par l’équipe professionnelle de Winnipeg. Le cinquième meilleur espoir des Jets, quel qu’il soit, pourrait-il être tellement un projet qu’il ne jouera probablement pas pour l’équipe avant la mi-vingtaine?

Ensuite, vous respirez.

Salomonsson n’est pas non plus un géant. Il est répertorié à 6 pieds et 172 livres, mais fait tellement de choses dans la SHL que Winnipeg est tout de même excité à son sujet. Winnipeg a repêché les gardiens de but en titre de l’OHL et de la WHL de l’année, tandis que le Moose sera ravi de voir le buteur russe Nikita Chibrikov faire ses débuts dans la AHL – même si Dmitry Rashevsky s’engage en Russie pour deux autres saisons.

Les quatre meilleurs espoirs de Winnipeg ont un potentiel d’élite; ce sont probablement des joueurs de la LNH qui chercheront à devenir des joueurs d’impact. Vous pouvez lire notre article à leur sujet ici.

Ce niveau suivant, commençant par Heinola au n ° 5 et se poursuivant jusqu’au n ° 10 dans la liste d’aujourd’hui, s’accompagne de plus de points d’interrogation. Certaines compétences d’élite éclaires – la libération de Chibrikov me vient à l’esprit – mais la bataille, pour l’instant, consiste davantage à trouver un chemin vers la LNH qu’à trouver un moyen d’y jouer le rôle principal.

6. Elias Salomonsson, RHD, 18 ans (Skellefteå AIK)

Une chose amusante se produit lorsque vous lisez les rapports de dépistage de Salomonsson : personne ne semble appeler l’une de ses compétences individuelles d’élite, mais tout le monde convient qu’il est déjà un défenseur compétent. Skellefteå, son équipe du club de la SHL, était d’accord : ils ont fait confiance à Salomonsson pour jouer un rôle à plein temps dans la meilleure ligue suédoise malgré ses 18 ans peu avant le début de la saison dernière.

Une blessure l’a empêché de participer aux Championnats du monde juniors de l’an dernier, mais Salomonsson est revenu à temps pour retrouver sa forme, s’imposer comme une troisième option et aider Skellefteå à se qualifier pour la finale de la SHL. Il sera de retour en Suède cet automne, dans l’espoir de transformer son succès en 17 matchs éliminatoires en un rôle encore plus important, et il est assez jeune pour faire partie de l’équipe junior mondiale de cette année également.

Ici, il fait une excellente coupe et termine une excellente passe en avantage numérique.

Villen passant par Arvid Lundberg jusqu'à Elias Salomonsson !

C’est un patineur au-dessus de la moyenne, il lit bien le jeu, admire Adam Larsson pour sa séquence moyenne et cherche à incarner la même chose (quoique avec un cadre moins imposant physiquement). Pour moi, il y a quelque chose d’attirant dans le jeu bien équilibré de Salomonsson, la façon dont il apprend déjà à défendre les pros d’une des meilleures équipes de la SHL et le fait que, contrairement à ses concurrents sur cette liste, son jeu n’a pas de trous évidents. Salomonsson pourrait facilement supplanter Heinola en tant que meilleur espoir défensif de Winnipeg avant notre prochain examen des perspectives.

7. Nikita Chibrikov, AD/AG, 20 ans (Moose du Manitoba)

Chibrikov a dominé la meilleure ligue junior de Russie tout au long de son adolescence, obtenant des convocations pour jouer contre des professionnels de la KHL et de la VHL. C’est dans cette dernière ligue masculine professionnelle de deuxième niveau où Chibrikov a marqué 41 points en 44 matchs depuis qu’il a été repêché par les Jets en 2021 – le genre de production qui implique que Chibrikov pourrait être un joueur d’impact dans la AHL ici, en ce moment.

Qu’est-ce qui rend Chibrikov si bon ?

À 5 pieds 10 pouces et 172 livres, Chibrikov ne se frayera pas un chemin à travers la couverture. Il est assez rapide pour être percutant, mais pas si rapide que la vitesse sera sa carte de visite dans la LNH. Et pourtant, Chibrikov est efficace lorsqu’il joue dans le trafic. Il utilise un sens du hockey haut de gamme, des compétences de passe habiles et un puissant tir du poignet pour résoudre des problèmes dans des zones à haute densité que d’autres petits attaquants évitent. Il n’y a pas de peur – du moins, pas pour autant que je sache – et pas beaucoup de défauts dans le périmètre; Chibrikov sait où la magie opère et s’engage à y placer la rondelle.

J’ai chronométré cette même sortie de camp de développement à partir du niveau de la glace :

Nikita Chibrikov fait des pièces *wow* aujourd'hui. Voici une fusée d'un coup qui vient d'attraper du fer dans une courte zone 3 contre 3 🚀

Il a signé son contrat d’entrée avec Winnipeg ce printemps et a rejoint le Moose sur un contrat de prise de force à temps pour assister à la défaite du Manitoba au premier tour contre Milwaukee. Je pense qu’il est un buteur d’impact pour le Moose cette saison et, s’il produit au Manitoba à 20 ans, je crois en lui pour avoir un potentiel parmi les six premiers de la LNH.

8. Dom DiVincentiis, G, 19 ans (Bataillon de North Bay)

Dom DiVincentiis parle comme quelqu’un qui comprend la valeur du travail acharné. Il était clair le jour où il a été repêché que sa sélection de septième ronde était un point de départ, pas une ligne d’arrivée. Il a travaillé assidûment avec ses entraîneurs à North Bay et l’entraîneur de développement des gardiens de but des Jets Drew MacIntyre pour mieux profiter de son cadre de 6 pieds 2 pouces cette saison. Leur objectif était que DiVincentiis joue «plus gros» – c’est un concept qui semble simple, mais il faut de nombreux micro-ajustements pour rendre le gardien de but presque inaccessible aux non-gardiens de but en guise d’analyse. (Note complémentaire : j’ai demandé une fois à Laurent Brossoit s’il connaissait l’expression « le gardien de but, c’est du vaudou ». Il a fait un crachat, j’ai ri, il a ri et personne n’en a plus jamais parlé.)

Ce qui est excitant à propos de DiVincentiis, c’est l’énorme pas en avant qu’il a fait depuis que Winnipeg l’a repêché en 2022. DiVincentiis a amélioré sa technique, ses chiffres ont grimpé en flèche, le Battalion est devenu une équipe encore meilleure et il est passé de remplaçant de North Bay à gardien de but de l’année de l’OHL. .

Récemment nommé #OHL Gardien de but de l'année Dom DiVincentiis remporte les honneurs de gardien de but de la semaine, soutenant le @OHLBattalion dans le match 7 de ce soir de la série de championnats de la Conférence de l'Est 🎥

« Je pense que la chose la plus importante est ma position », a-t-il déclaré au camp de développement. « Le simple fait de pouvoir jouer plus gros, je pense, est quelque chose que j’ai ajusté au début de la saison dernière et je pense que c’est ce qui m’a apporté beaucoup de succès. »

Nous n’avons pas de métriques comme les buts enregistrés ci-dessus qui devraient séparer les statistiques de DiVincentiis, mais il existe des arguments statistiques pour l’optimisme. Nous savons que le pourcentage d’arrêts de .907 de DiVincentiis en tant que remplaçant en 2021-22 correspondait au .908 mis en place par le partant Joe Vrbetic, d’environ 18 mois son aîné. En entrée, le pourcentage d’arrêts de .919 de DiVincentiis a éclipsé le .892 de son plus jeune remplaçant. Nous n’avons pas la preuve, mais, en supposant que North Bay a joué une défense similaire devant tous les gardiens de but, les chiffres de DiVincentiis étaient spéciaux pour son âge au cours des deux saisons.

L’âge est également le briseur d’égalité entre DiVincentiis et Thomas Milic, dont la saison spectaculaire lui a valu un championnat de la WHL, le titre de gardien de but de l’année dans cette ligue et une médaille d’or avec Équipe Canada aux championnats du monde juniors.

9. Thomas Milic, G, 20 ans (Thunderbirds de Seattle)

Ne laissez pas leurs années de repêchage vous tromper : Milic, le recrue le plus récent, est le plus âgé des deux espoirs gardiens étoiles de Winnipeg.

Son anniversaire en 2003 nous donne un prétexte pour le classer derrière DiVincentiis. Sa taille de 6 pieds est également une préoccupation pour certains, mais tout ce que Milic fait, c’est arrêter les rondelles. Son pourcentage d’arrêts de 0,928 a mené tous les gardiens de but de la WHL au cours de la saison régulière; Milic l’a amélioré à 0,933 lors de son parcours de 16-3-0 vers le championnat de la WHL. Il a également joué avec un pourcentage d’arrêts de 0,932 en cinq matchs mondiaux juniors, dont 24 arrêts lors de la victoire du Canada pour la médaille d’or. On ne compte tout simplement pas Milic.

Thomas Milic (@SeattleTbirds) faisant des arrêts absolument massifs dans le pli canadien pour garder ce match à deux. 🎥 : @TSN_Sports

« L’état d’esprit de ne pas être refusé, de suivre mon chemin… Vous pourriez faire une liste de dizaines de gars qui sont des superstars dans la LNH maintenant qui n’ont jamais été repêchés ou qui ont été repêchés en retard », a déclaré Milic au camp de développement. « Dans mon esprit, je suis sur mon propre chemin et je fais juste ce que je peux chaque jour pour passer au niveau suivant. »

Il semble raisonnable d’être prudent avec les petits gardiens. Il y a plus de gardiens de but qui suivent le cheminement de carrière d’Eric Comrie – élite en junior sans devenir des partants de la LNH – que celui de la star des Predators de 5 pieds 11 pouces Juuse Saros, qui a rapidement transformé des chiffres spectaculaires de la Liiga et de la AHL en solides performances dans la LNH.

Son travail est trop solide pour laisser ce genre de spéculation le pousser vers le bas de cette liste.

10. Dmitry Rashevsky, AD/AG, 22 ans (Dynamo Moskva)

Rashevsky n’est peut-être pas un bon pari pour jouer au hockey nord-américain. Il a signé deux contrats avec la KHL depuis que les Jets l’ont repêché et reste sous contrat avec le Dynamo Moskva jusqu’à la fin de la saison 2024-25. Beaucoup de choses pourraient changer d’ici l’été 2025, mais Rashevsky a une bonne chose à faire à Moscou.

Je ne tiens rien de tout cela contre Rashevsky pour les besoins de ce classement. C’est un joueur offensif talentueux et créatif qui sait travailler avec ses coéquipiers dans la circulation. Il est doué pour les va-et-vient dans les espaces restreints et n’a aucun mal à faire des passes à travers les coutures pour mettre ses coéquipiers dans des positions dangereuses. Quand il coupe vers le milieu de la glace, il le fait avec suffisamment de détermination pour être une menace de tir, et il a marqué quelques buts marquants de près.

Je ne suis pas aussi amoureux du tir de Rashevsky que certains observateurs disent que je devrais l’être.

Je me méfie de son pic de pourcentage de tir en 2021-22 (20,0%, par rapport à sa moyenne de carrière de 13,9%) et de certains des couineurs qu’il a marqués avec les beautés. Il a pris 67 matchs pour marquer 19 buts la saison dernière et je pense que ses 38 points toujours impressionnants en 67 matchs de la KHL à 22 ans sont une évaluation plus réaliste de ses prouesses offensives.

Il y a une théorie sur la baisse du taux de notation de Rashevsky que je conteste. Il a fait une magnifique passe à Vadim Shipachyov qui a suscité beaucoup de battage médiatique au début de 2021-2022, laissant beaucoup de gens penser que la poussée de Rashevsky était le sous-produit de Shipachyov, le leader des points de la KHL.

Dmitri Rashevsky décroche son premier point de la nouvelle saison avec une belle passe décisive sur le but de Vadim Shipachyov.

Leur chevauchement n’était cependant pas la norme: Rashevsky a joué la majeure partie de cette saison sur une ligne avec (l’ancien Jet) Eric O’Dell et Oscar Lindberg. La perte de Shipachyov a été ressentie en 2022-23, mais si elle a affecté les chiffres de Rashevsky, la majeure partie était indirecte – le sous-produit du Dynamo Moskva perdant une première ligne d’élite par opposition à Rashevsky perdant un coéquipier d’élite. Rashevsky a terminé deuxième du score de l’équipe.

Rashevsky aura 23 ans en octobre et reste un joueur à surveiller. Je soupçonne que la LNH est toujours une possibilité à long terme pour lui, même si ce n’est pas une priorité en ce moment.

Les 10 meilleurs prospects de Winnipeg Rang Nom Âge Position Ligue 1 Chaz Lucius 20 C WHL/AHL 2 Rutger McGroarty 19 RW/LW NCAA 3 Colby Barlow 18 LW OHL 4 Brad Lambert 19 C/RW WHL/AHL 5 Ville Heinola 22 LD LAH 6 Elias Salomonsson 18 DR SHL 7 Nikita Chibrikov 20 RW KHL 8 Dom Di Vincentiis 19 g OHL 9 Thomas Milic 20 g WHL dix Dmitri Rashevsky 22 RW/LW KHL

