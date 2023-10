Vous pouvez en apprendre beaucoup sur une voiture en prêtant attention à ce que ses ingénieurs réparent avec un lifting à mi-cycle. Dans le cas de la Tesla Model 3 Highland 2024, les principales améliorations se concentrent sur le raffinement de l’habitacle de l’ancienne voiture, mais si vous regardez de plus près, vous découvrirez plusieurs modifications mineures mais significatives de la suspension et du châssis visant à offrir plus de raffinement de conduite. Combinées, ces améliorations révèlent comment Tesla a recherché une conduite plus confortable et plus silencieuse avec le modèle 3 2024 mis à jour, en s’appuyant sur les modifications intérieures pour créer une voiture plus haut de gamme.

Ressorts plus souples et amortisseurs de suspension plus intelligents

Les versions Standard Range et Long Range de la nouvelle Tesla Model 3 Highland 2024 reposent sur des ressorts plus souples et de nouveaux amortisseurs de suspension à réponse en fréquence pour une conduite plus confortable que l’ancienne version proposée. Les amortisseurs constituent une alternative peu coûteuse et de faible technologie aux amortisseurs adaptatifs qui modifient toujours la force d’amortissement en fonction des sollicitations de la suspension. Il n’y a pas de fluide magnétique magique ni de valves électroniques en jeu ici. Au lieu de cela, le débit de fluide à travers les valves change uniquement en fonction des différences de pression à l’intérieur de l’amortisseur. Un amortissement plus doux aux basses fréquences dissipe les impacts importants et durs dus aux creux, aux soulèvements et aux nids-de-poule en utilisant une plus grande partie du débattement de la suspension. Les entrées à haute fréquence sont supprimées avec un amortissement plus rigide pour réduire les secousses et les bousculades gênantes sur les joints de dilatation ou les chaussées ondulées.

Également appelé amortissement sélectif en fréquence, cette technologie présente une ingénierie intelligente, mais elle n’est ni nouvelle ni exotique. Koni a développé l’idée à la fin des années 1990 et affirme avoir mis sur la route plus de 1,5 million de véhicules équipés d’amortisseurs sélectifs en fréquence, et n’est qu’un fournisseur parmi plus d’une demi-douzaine d’entreprises détenant des brevets sur des valves à fréquence sélective.

Un changement de direction

Comme la voiture qu’elle remplace, la Tesla Model 3 2024 utilise une crémaillère de direction à rapport variable. À mesure que le conducteur oriente davantage la direction, la voiture devient plus réactive. L’idée derrière une crémaillère à rapport variable est qu’une direction plus lente au centre permet une conduite en ligne droite plus détendue et plus confiante, tandis qu’un rapport plus rapide près de l’extrémité de la crémaillère de direction signifie que le conducteur peut utiliser moins de blocage de direction dans un parking étroit. manœuvres.

Cependant, avec le modèle 3 Highland 2024, les ingénieurs ont ralenti la direction sur toute la plage, ce qui signifie que le conducteur doit exercer plus de direction qu’auparavant pour effectuer le même virage. Tesla ne partage pas les ratios les plus lents et les plus rapides entre l’ancienne et la nouvelle voiture, mais elle a révélé que le ratio « global » est passé de 10,3 : 1 à 10,6 : 1. Les objectifs de ces changements sont une réponse de direction plus linéaire et une meilleure prévisibilité et stabilité, en particulier à des vitesses plus élevées.

Le bras de commande grinçant reçoit la graisse

Les bras de commande supérieurs avant du modèle 3 sortant ont été un problème à la fois pour Tesla et pour les propriétaires de la voiture. Les bras en acier moulé scellent le haut du boîtier du joint à rotule avec un capuchon en plastique susceptible de se fissurer et de laisser l’eau pénétrer dans le joint. L’eau finit par entraîner des problèmes de rouille ainsi que des grincements, des craquements ou des cliquetis. Vous n’avez pas besoin de chercher bien pour trouver des propriétaires qui se plaignent du problème sur les forums en ligne.

Le nouveau bras de commande en acier forgé du modèle 3 Highland 2024 devrait, espérons-le, résoudre ce problème. Le bras dispose désormais d’un boîtier fermé pour la rotule sans aucun endroit où l’eau puisse entrer par le haut. Et même si l’acier forgé rouille comme tout métal contenant du fer, il mettra plus de temps à rouiller que la pièce moulée.

Nouvelles fusées d’essieu avant

Ce changement est difficile à repérer à la fois sur les photos et en personne, mais les articulations redessinées de la Tesla Model 3 2024 déplacent l’axe de direction pour offrir une expérience de conduite plus raffinée. Tesla affirme que ce changement améliore la stabilité à grande vitesse et au freinage et réduit les bosses de direction, ce qui provoque de petites sollicitations de direction lorsque la suspension absorbe les impacts.

Nouvelles chaussures

Alors que nos voitures d’essai portaient des pneus été de spécifications européennes, les voitures américaines recevront un nouveau pneu toutes saisons standard de 18 pouces pour 2024. Le Michelin Primacy MXM4 235/45R-18 98W XL T1 de l’année dernière sera remplacé par le Michelin Primacy All Season 235. /45R-18 98W XL T0 lorsque le Highland sera mis en vente ici au début de l’année prochaine. Les T1 et T0 qui apparaissent sur les flancs indiquent que les anciens et les nouveaux pneus sont personnalisés selon les spécifications de Tesla. Michelin affirme que les nouvelles chaussures ont une résistance au roulement inférieure à celle des pneus qu’elles remplacent, ce qui devrait contribuer à une légère amélioration de l’autonomie de la voiture.

Plus de Squish dans l’Ish du Model 3

Les Bushing sont les héros méconnus des voitures qui à la fois se comportent parfaitement et roulent confortablement. Lorsqu’ils sont correctement réglés, ils offrent suffisamment de rigidité pour une manipulation précise et directe et suffisamment de souplesse pour atténuer les perturbations indésirables. Sans dire qu’ils sont plus souples, Tesla a noté que les bagues des suspensions avant et arrière et du sous-châssis arrière ont été modifiées pour réduire le bruit, les vibrations et la dureté et améliorer le confort de conduite. En d’autres termes, ils sont plus doux. Faites-nous confiance lorsque nous disons que cela constitue un meilleur modèle 3.

Pare-poussière de frein arrière ?

Pouvez-vous remarquer la différence entre les photos de gauche et de droite ? Nous ne parlons pas de la couleur de la peinture ni du fait que l’angle des images est différent. Nous ne parlons pas non plus de tous les changements que nous avons déjà évoqués.

Découvrez les pare-poussière de frein avant sur le modèle 3 Highland rouge. Cette voiture a été construite avec le bouclier gauche installé sur le côté droit de la voiture et vice versa. Les boucliers ont été installés de la même manière « à l’envers » à l’arrière de la voiture.

Tesla aimerait certainement réécrire sa réputation de qualité inégale avec le modèle 3 mis à jour, mais voici la preuve qu’il y a encore place à l’amélioration du système. Il convient de noter ici que les Tesla Model 3 2024 que nous avons conduites étaient des exemples de construction précoce sortis de l’usine de l’entreprise à Shanghai. Espérons que l’équipe d’assemblage final de l’usine de Fremont, en Californie, qui construira les modèles 3 américains, sache désormais la gauche.

