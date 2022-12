Plongée du pétrole, effondrement technologique et coupes de la Fed ? Un stratège partage les “surprises” possibles du marché en 2023

Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 29 août 2022.

Après une année tumultueuse pour les marchés financiers, Charte standard a décrit un certain nombre de surprises potentielles pour 2023 qui, selon lui, sont “sous-évaluées” par le marché.

Eric Robertson, responsable de la recherche et stratège en chef de la banque, a déclaré que les mouvements démesurés du marché devraient se poursuivre l’année prochaine, même si les risques diminuent et que le sentiment s’améliore. Il a averti les investisseurs de se préparer à “une autre année de nerfs secoués et de cerveaux secoués”.

La plus grande surprise de toutes, selon Robertson, serait un retour à “des conditions économiques et des marchés financiers plus favorables”, avec un consensus pointant vers une récession mondiale et de nouvelles turbulences dans les classes d’actifs l’année prochaine.

En tant que tel, il a nommé huit surprises potentielles du marché qui ont une “probabilité non nulle” de se produire en 2023, qui se situent “matériellement en dehors du consensus du marché” ou des propres opinions de base de la banque, mais sont “sous-évaluées par les marchés”.

Chute des prix du pétrole

Les prix du pétrole ont bondi au cours du premier semestre de 2022 en raison des blocages persistants de l’approvisionnement et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et sont restés volatils tout au long de l’année. Ils ont baissé de 35 % entre le 14 juin et le 28 novembre, les réductions de production de l’OPEP+ et les espoirs d’une reprise économique en Chine empêchant la glissade de s’accélérer davantage.

Cependant, Robertson a suggéré qu’une récession mondiale plus profonde que prévu, y compris une reprise chinoise retardée à la suite d’une augmentation inattendue des cas de Covid-19, pourrait conduire à un “effondrement significatif de la demande de pétrole” dans des économies même auparavant résilientes en 2023. .

Si une résolution du conflit russo-ukrainien se produisait, cela supprimerait les « primes de risque liées à la guerre » — le taux de rendement supplémentaire que les investisseurs peuvent attendre pour prendre plus de risques — du pétrole, faisant perdre aux prix environ 50 % de leur valeur en la première moitié de 2023, selon la liste des “surprises potentielles” de Robertson.