Plies tire son coup avec Britney Spears après le divorce News

Après l’annonce de son divorce, Britney Spears est bientôt célibataire, et Plies semble tellement prêt à se mêler que certains lui reprochent la rupture.

À la pure mode Plies, le rappeur s’est rendu sur Instagram pour troller la chanteuse pop après l’annonce de la séparation entre elle et son ex-mari.

Dans sa vidéo, Plies a dansé et ri de façon hystérique en chantant « Baby One More Time » tout en sous-titrant le post, « 🤣🤣🤣😍😍😍😍😍 Baby One More Time…… Envoyez-moi un signe, bébé !!!!🔍🔍 🔍🔍🤣🤣🤣🤣🤣 #Plies #IGotMotion.

De nombreux partisans de Britney accusent Plies d’avoir saboté le mariage de Britney et Sam Asghari, tandis que d’autres encouragent Plies à tirer maintenant sur la pop star.

Si vous êtes un adepte de Plies sur Instagram, alors vous savez que sa pêche à la traîne de Britney Spears n’est pas une nouveauté. Il a posté plusieurs des vidéos de danse bizarres de Britney tout en la mettant en scène en arrière-plan.

Il s’est récemment rendu sur Instagram en utilisant une précédente vidéo de danse de Britney pour aider à promouvoir sa nouvelle marque King Circle Hat.

Il a légendé la photo, « 😍😍😍😍 The Azz Smack Heard Around America !!!! 😍😍😍🤣🤣🤣🤣 J’ai regardé cette partie 1 000 016 fois depuis sa sortie. Je ne peux tout simplement pas m’arrêter de le regarder ! (U Hear How Soft It Sound)🤣 Je l’ai écouté dans la voiture et tout avec le volume sur 100 !!👂🏾🤣 C’est absolument magnifique !! 😍 #MyWhite💎 #Plies #IGotMotion Précommandez les chapeaux de la collection « Loved » http://www.KingCircle.com Suivez IG @KingCircleHat.

Nous ne savons pas si Plies ressent sérieusement la chanteuse, mais une chose est sûre : c’est un grand fan de la princesse de la pop et de tous ses pas de danse !

Seriez-vous là pour ce nouveau couple ? Faites-nous savoir vos pensées ci-dessous!