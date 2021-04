L’incident présumé est survenu à la fin de la défaite totale 2-1 de l’équipe portugaise contre les Londoniens de l’ouest.

Bien que les deux entraîneurs se soient cognés le poing après le coup de sifflet final, Conceicao a commencé à se plaindre auprès des quatrièmes officiels alors que ses joueurs, y compris le bad boy Pepe, affrontaient Tuchel et devaient être séparés.

S’exprimant après le match après que les têtes chaudes se soient refroidies, Conceicao a affirmé qu’il était « insulté par cet homme qui est à côté ».

Sergio Conceicao dit que Thomas Tuchel l’a « insulté » à plein temps. D’où la petite brouille d’après-match entre les joueurs #UCL – Adam Newson (@AdamNewson) 13 avril 2021

« J’ai dit à l’arbitre que le quatrième officiel avait entendu les insultes, » il a continué.

« [But] mon anglais n’est pas parfait, [so] il ne sert à rien d’en parler. »

« Il n’y a pas eu d’échange de mots parce que j’étais concentré sur le jeu, je ne sais pas pourquoi il a réagi, » Ajouta Conceicao.

« Mais je ne l’ai pas très bien compris. J’ai entendu des insultes, mais c’est parti … ce n’est pas joli et mon irritation à la fin [something] à voir avec cela. Je ne lui ai même pas parlé, » conclut-il.

🔵 Chelsea a atteint sa 8e demi-finale de Ligue des champions, plus que toute autre équipe anglaise 💪#UCL – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 13 avril 2021

Interrogé sur la question lui-même, Tuchel a tenté de verser de l’eau froide sur la fureur.

« C’était juste une petite dispute avec moi et leur entraîneur, et tout le monde me suivait soudainement, » dit l’Allemand.

« Pas de mal. »

Pourtant, alors que le journal portugais Record est catégorique sur le fait que Tuchel lui a dit de « f * ck off », les fans ont critiqué Conceicao pour avoir été un mauvais perdant à la suite d’une égalité périmée, qui a été décrochée 1-0 via un délicieux coup de pied au-dessus de la tête Mehdi Taremi qui s’est avéré trop peu, trop tard.

🔵⚪️ Quoi. Un but! 🇮🇷 Mehdi Taremi devient le premier Iranien à marquer en quarts de finale de la Ligue des champions 🔥#UCLpic.twitter.com/Tsnn7Jbkhr – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 13 avril 2021

« Est-ce que l’insulte lui a fait perdre la partie? » a demandé un utilisateur de Twitter.

« Cet homme a été amer tout [the way] à travers. Sur la ligne de touche, il a fait des gestes amusants [as well]. Laisse-le pleurer plus fort !!!!! «

« Je n’aime pas l’arrogance de Sergio, » dit un autre.

«Si Thomas Tuchel lui a dit de foutre, alors oui, foutre.

Ailleurs, il a été souligné que Conceicao avait déjà fait face à une lutte similaire avec Pep Guardiola dans les phases de groupes et qu’il devrait être puni pour le ciblage flagrant de Christian Pulisic par ses hommes.

Christian Pulisic a été victime de 11 fautes par Porto 🤕Le dernier joueur à avoir remporté 11 fautes lors d’un match de Ligue des champions: Lionel Messi contre le Real Madrid en 2011. pic.twitter.com/4f9N6Aq5Ls – Football B / R (@brfootball) 13 avril 2021

Encrassé à 11 reprises, c’était le plus grand nombre de joueurs piratés depuis Lionel Messi par le Real Madrid de Pepe il y a dix ans, alors que Chelsea devenait la première équipe anglaise à atteindre les quatre derniers un record huit fois.

« Il devrait être content d’une simple insulte. Il aurait pu être arrêté pour avoir tenté de tuer Pulisic pendant 90 minutes, » fit remarquer un détracteur.

« Pour sa mauvaise tactique d’essayer de paralyser nos joueurs, en particulier Christian Pulisic, il mérite vraiment toute l’insulte que Tuchel lui lance, » dit quelqu’un d’autre en accord.