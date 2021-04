Du Burundi au Sénégal, du Libéria au Lesotho, voyagez avec nous à travers l’Afrique pour découvrir les histoires d’hommes déformés sous la pression de se conformer aux rôles masculins traditionnels et rencontrer ceux qui défient des siècles de stéréotypes.

Ne montrez pas vos émotions, soyez fort, soyez le soutien de famille, ne laissez pas une femme vous dire quoi faire, soyez agressif, n’exprimez pas vos peurs: ces phrases sont tambourinées dans la tête de nombreux hommes depuis l’enfance, leur disant comment se comporter comme de «vrais hommes».

Le problème avec ces attitudes est qu’elles ne nuisent pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes eux-mêmes, car elles souffrent de leurs efforts pour «se relever» et se sentent gênées lorsqu’elles ne sont pas capables de s’adapter à ce stéréotype.

Nous vivons toujours dans des sociétés où les hommes se sentent plus en sécurité de se suicider que de reconnaître la douleur: bien que les hommes rapportent des taux de dépression inférieurs à ceux des femmes, ils sont beaucoup plus susceptibles de se suicider.

La pandémie COVID-19 est un moment de bouleversement historique et une occasion de réévaluer les idées sur la façon dont les hommes devraient se comporter et ce qui compte comme force et faiblesse.

Dans le but de promouvoir une discussion mondiale sur une masculinité saine, Euronews dévoile un projet éditorial d’un an intitulé «Cry Like A Boy».

Avec le premier podcast phare produit par Euronews, « Cry Like a Boy » vous apportera des histoires surprenantes d’hommes défiant des siècles de stéréotypes.

Nous nous rendons dans cinq pays africains en développement pour montrer que trouver de nouvelles façons d’être un homme est un défi universel et, surtout, que les hommes doivent se mobiliser et faire partie de la solution aux problèmes persistants à l’origine de l’inégalité entre les sexes.

Bien que l’accent soit souvent mis sur l’assujettissement des femmes par la culture machiste, nous examinons comment les hommes des pays africains souffrent également des attentes de la société, alors qu’ils luttent avec des rôles de genre rigides, des rites de passage traditionnels et une immense pression pour se marier et devenir le soutien de famille.

Les histoires d’Afrique incluent de nouveaux pères qui suivent des cours pour apprendre à être de meilleurs pères, des hommes vivant avec le VIH qui apprennent à se soutenir les uns les autres, des communautés d’hommes assumant des tâches traditionnellement considérées comme du «travail de femmes» et une génération plus âgée qui trouve le courage de s’ouvrir sur les cicatrices de la guerre.

Restez à l’écoute et partagez vos histoires avec le hashtag #CryLikeaBoy

Les journalistes et producteurs: Marta Rodríguez Martínez, Naira Davlashyan, Lillo Montalto Monella, Arwa Barkallah. Voulez-vous nous contacter? Écrivez-nous à [email protected]

Suivez notre voyage

Il y a plus de 10 ans, Innocent était un homme violent qui a fait des folies toute la richesse de la famille sur ses 27 amants. Mais alors quelque chose a changé. Il a rencontré un groupe d’hommes ruraux qui ont amené des milliers de personnes à repenser toute l’idée de ce que signifie réellement être un homme au Burundi.

ÉPISODE 1 – ÉPISODE 2 – VIDÉO – ÉPISODE 6, EN CONVERSATION – ÉPISODE 7, EN CONVERSATION

Junior, un jeune Sénégalais, révèle un secret qu’il a caché à sa famille et à ses amis les plus proches, de peur non seulement d’être rejeté, mais aussi de persécution et même d’emprisonnement. Le secret est que Junior est gay. Euronews explore ce que signifie être gay au Sénégal, où les hommes homosexuels sont visés par l’insulte «Góor-jigéen» – un terme péjoratif qui signifie littéralement «hommes-femmes» en langue wolof, et est utilisé pour minimiser leur masculinité.

ÉPISODE 5 – ÉPISODE 6- ÉPISODE 7, EN CONVERSATION – ÉPISODE 8, EN CONVERSATION – VIDÉO

Jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour subvenir aux besoins de votre famille? Mettriez-vous votre vie en danger pour mettre du pain sur la table? Et si vous n’aviez pas le choix? Il y a un pays en Afrique où des milliers d’hommes ont ressenti tellement de pression pour subvenir aux besoins de leurs familles qu’ils sont employés par des gangs criminels comme mineurs illégaux, cherchant de l’or dans des mines clandestines. Dans certains cas, ils ne reverront plus jamais la lumière. Nous sommes au Lesotho, un petit pays enclavé en Afrique du Sud et le troisième endroit que nous visitons dans le cadre du podcast, Cry Like a Boy.

ÉPISODE 9 – ÉPISODE 10 – ÉPISODE 11, EN CONVERSATION – ÉPISODE 12, EN CONVERSATION – VIDÉO

