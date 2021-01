Pleurer comme un garçon | La musique peut-elle changer les sociétés? L’artiviste burundais Yves Kami dit «oui»

Pour être un homme au Burundi, comme dans beaucoup d’autres endroits dans le monde, il faut construire une maison, planter un arbre et engendrer un fils. Mais Yves Kami a une opinion différente.

«Je suis musicien pour être utile à la société», dit le jeune artiste burundais, qui se consacre à la musique depuis l’âge de 5 ans.

Les chansons mélodiques, qui en ont fait une sorte de star locale, racontent l’histoire d’un homme qui veut un avenir meilleur pour son pays d’origine. Et cela signifie plus de droits pour les femmes.

Avec ses paroles, il veut devenir l’un des moteurs du changement. Le passé et le présent du Burundi sont sa principale inspiration.

«Mon genre de musique est l’afro-blues et j’essaye de mélanger la batterie burundaise avec la musique moderne.»

Visionnez la vidéo en haut de cette page pour entendre Yves Kami jouer l’une de ses chansons, Iyengenge, et voir le reste de son travail ici.

La musique d’Yves Kami est présentée dans les deux premiers épisodes du podcast Cry Like a Boy sur l’Abatangamuco, un groupe d’hommes qui ont un jour décidé de cesser de maltraiter leur femme et qui promeuvent maintenant une révolution de l’égalité des sexes au Burundi.

Il y a dix ans, Innocent était un mari violent qui battait sa femme et gaspillait l’argent de la famille pour des affaires extra-conjugales. Puis il a rencontré un groupe d’hommes qui ont conduit des milliers de personnes au Burundi à repenser leur comportement et à changer leur vie.

Nous continuons l’histoire d’Innocent, un mari violent qui a changé ses habitudes, a arrêté de frapper sa femme et a fini par devenir l’homme le plus influent de son village. Nous explorons également les raisons de sa transformation.

Cry Like a Boy est un podcast qui explore comment la pression pour «être un homme» peut finir par endommager les sociétés et les familles et raconte l’histoire d’hommes qui défient les stéréotypes séculaires.

Écoutez ici tous les épisodes de Cry Like a Boy. Et si vous parlez français, vous pouvez également les écouter ici en français avec le titre Dans La Tête des Hommes.