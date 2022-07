Pleins feux sur Neeraj Chopra, Murali Sreeshankar Too Eyes Glory

Neeraj Chopra apportera un milliard d’espoirs au Championnat du monde pour un autre résultat historique et ce ne sera pas une surprise si le sauteur en longueur Murali Sreeshankar s’empare également d’une tranche d’histoire lors de la pièce maîtresse, à partir d’ici vendredi.

Chopra chérit des résultats phénoménaux cette saison. L’athlète vedette a amélioré son record personnel à deux reprises – il a enregistré un lancer de 89,30 m le 14 juin aux Jeux de Paavo Nurmi en Finlande avant d’envoyer sa lance à 89,94 m, à seulement 6 cm de moins de 90 m, lors du prestigieux Stockholm Diamond League Meeting le 30 juin. .

Entre-temps, il avait remporté l’épreuve du lancer du javelot aux Jeux de Kuortane en Finlande avec un lancer de 86,69 m dans des conditions humides et glissantes.

Compte tenu de sa forme, le champion olympique de Tokyo devrait écrire l’histoire et devenir le deuxième Indien et le premier joueur masculin du pays à remporter une médaille aux Championnats du monde d’athlétisme.

Le principal rival de Chopra pour la médaille d’or sera le champion en titre Anderson Peters de Grenade. Peters est le favori pour remporter l’or puisqu’il détient quatre des cinq meilleurs lancers cette saison. Son meilleur effort de 93,07 est aussi le meilleur résultat de cette saison.

Une médaille d’or n’est cependant pas hors de portée de Chopra puisqu’il a battu Peters deux fois cette saison – aux Paavo Nurmi Games et aux Kuortane Games. Peters a également lutté brièvement cette saison en raison d’une blessure tandis que Chopra a été dans le rose de sa santé.

Ses autres challengers sont le médaillé d’argent olympique Jakub Vadlejch (meilleur 90,88 m de la saison), l’Allemand Julian Weber (SB 89,54 m), le champion olympique 2012 de Trinité-et-Tobago Keshorn Walcott (SB 89,07 m) et le Finlandais Oliver Helander (SB 89,83 m).

Chopra aura de la compagnie à Rohit Yadav, qui a réalisé le meilleur de la saison à 82,54 m tout en terminant deuxième des championnats nationaux inter-États le mois dernier.

Les deux tours de qualification de la compétition masculine de lancer du javelot auront lieu le 21 juillet tandis que la finale aura lieu deux jours plus tard.

Le détenteur du record national de saut en longueur Murali Sreeshankar sera un cheval noir puisqu’il occupera la deuxième place parmi les leaders de la saison avec son effort de 8,36 m lors de la Coupe de la Fédération en avril. On le verra en action vendredi (au petit matin samedi en Inde) lors des tours de qualification.

Sreeshankar, 23 ans, a également été un joueur régulier cette saison. Il a réussi un autre grand saut de 8,31 m lors d’une épreuve en Grèce avant de remporter l’or aux championnats nationaux inter-États avec un saut de 8,23 m.

Sreeshankar partage la deuxième place conjointe parmi les leaders de la saison avec le champion olympique Miltiadis Tentoglou de Grèce qui est le favori pour remporter l’or ici.

Le sauteur en longueur grec de 24 ans a remporté des titres olympiques, mondiaux en salle (8,55 m) et européens en extérieur et en salle dans son épreuve. Il est invaincu dans la saison en plein air, ayant remporté huit victoires sur huit, dont des succès en Diamond League à Rabat, Oslo et Stockholm.

Le leader de la saison est cependant l’athlète suisse aux multiples talents Simon Ehammer, mieux connu comme décathlonien. Il a réussi un saut monstre de 8,45 m lors d’une épreuve en Autriche en mai.

Le médaillé d’argent cubain des Jeux olympiques de Tokyo Juan Miguel Echevarria n’y participera pas.

Un autre Indien, Jeswin Aldrin, qui a réussi un saut de 8,37 m assisté par le vent lors de la Coupe de la Fédération sera également dans la mêlée. Il n’a initialement pas été nommé dans l’équipe indienne après que sa forme ait chuté, mais a ensuite été ajouté après deux séries d’essais.

Au 3000m steeple messieurs, Avinash Sable devra améliorer son temps de quelques secondes par rapport à son record national de 8:12.48 s’il veut être en lice pour un podium dans un peloton difficile. Il disputera des manches vendredi (samedi tôt le matin en Inde).

Dans une épreuve dominée par les Kenyans au fil des ans, la bataille pour la première place pourrait opposer le leader de la saison marocain et champion olympique en titre Soufiane El Bakkali (7: 58.28) et l’Éthiopien Lamecha Girma (7: 58.68), qui a remporté l’argent dans les deux les Jeux de Tokyo et les derniers championnats du monde.

Le Kenyan Conseslus Kipruto cherchera également à défendre le titre qu’il avait remporté en 2019, même si sa forme cette saison n’a pas été spectaculaire.

Le premier jour de compétitions de vendredi verra également Sandeep Kumar et Priyanka Goswami participer respectivement aux finales masculines et féminines du 20 km marche, tandis que le détenteur du record asiatique Tajinderpal Singh Toor aura son tour de qualification.

La Fédération indienne d’athlétisme (AFI) a initialement nommé une équipe de 22 membres, mais a ensuite ajouté le sauteur en longueur Aldrin au contingent.

Mais trois athlètes sont sur le point de manquer les championnats. Le quart de mille Aishwarya Mishra et le membre de l’équipe masculine de relais 4x400m Arokia Rajiv n’ont pas réussi à impressionner les sélectionneurs lors de deux tours d’essais tandis que le coureur de 200m S Dhanalakshmi avait des problèmes de visa.

