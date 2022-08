Pleins feux sur les roues classiques – Shaw Local

Leif Hendricksen et moi nous sommes rencontrés au milieu des années 90 après qu’un ami m’a dit que Leif possédait la voiture de mon grand-père ! Mon grand-père Claude est décédé en 1967 et je connaissais ses précédentes courses. Il s’avère qu’il appartenait à son frère, mon grand-oncle Harry Rubens.

En 1969, Leif avait aperçu Packard, 28 ans, derrière une station-service du côté est de Joliet, ma première année au lycée. La vieille fille était remarquablement en forme, exempte de rouille et arborait toujours son huit cylindres en ligne 292c.i. groupe motopropulseur avec une transmission sans embrayage overdrive à trois vitesses, mais avec un embrayage au sol. Il fonctionnait comme hanté.

En tant qu’élève du primaire, j’ai eu de nombreuses conversations avec l’oncle Harry. J’étais fasciné par ses histoires d’extraction d’or dans le Montana dans les années 1930. C’était l’opinion de l’oncle Harry que les vrais hommes faisaient leur propre changement d’embrayage. Cependant, si vous n’étiez pas d’humeur à utiliser l’embrayage, vous deviez toujours actionner le levier de vitesses “trois sur l’arbre” situé derrière le volant à panier boisseau de la Packard. La Packard de 1941 était équipée de la transmission “Electro-Matic”, où l’embrayage s’appuyait et rebondissait comme par magie sur le plancher via le vide du moteur.

Photos de Steve Rubens – 1941 Packard 120 Fender

La Packard était une automobile luxueuse, prestigieuse et chère. Le modèle 120 n’était pas de moindre qualité, mais développé et commercialisé comme une voiture de milieu de gamme pour aider à la baisse des ventes après la Grande Dépression. Donc, avant que j’entende la paume claquer contre le front des puristes, le 120 n’est pas le classique à gros prix que sont devenus les modèles des années 20 et 30.

Leif a mélangé son 120 pendant plusieurs années avant de le transformer en street rod. Leif est l’un de ces bricoleurs inhabituels avec un esprit d’ingénieur et une forte dose de créativité. Il a ressuscité et reconstruit plusieurs voitures avant que cette Packard ne roule sous sa baguette magique. Une autre chose à propos de Leif. . . il ne jette rien. Parfois au grand dam de sa fiancée de 58 ans, Barbara Ann.

Leif a dépouillé une Audi usée du milieu des années 80 qu’il possédait pour se procurer les sièges baquets confortables, les moteurs de vitres électriques, les serrures de porte à distance, le compresseur de climatisation et d’autres goodies. Le 350 V8 est sorti d’un Chevy Van de 1976 avec plus de 300 000 milles.

Photos de Steve Rubens – 1941 Volant Packard 120

Une transmission surmultipliée moderne tourne derrière le V8 aux manières douces au point que cette voiture s’est rendue dans la péninsule supérieure du Michigan, en Oregon, pour rendre visite aux enfants, et au Canada, entre autres destinations récréatives.

Le confort des créatures comprend la climatisation sous le tableau de bord de sa Chevy de 1965. En plus d’effectuer toute la conception, l’ingénierie, le câblage et l’installation, Leif a peint la voiture lui-même en utilisant un schéma de peinture personnalisé Harley-Davidson beige et bleu sarcelle emprunté à une Harley que je conduisais à l’époque !

Leif et moi sommes devenus de grands amis depuis que nous nous sommes rencontrés. Compte tenu de la provenance du propriétaire d’origine Harry Arthur Rubens, j’ai collecté des pièces comprenant une horloge électrique, une plomberie sous le capot et d’autres pièces de trois parents de Rubens, moi y compris, pour compléter cette relique roulante d’un Packard 120 de 1941. Nous la gardons sous les projecteurs et ensemble l’appellent toujours Oncle Harry’s Packard.